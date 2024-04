Rusko je mimoriadne znepokojené eskaláciou na Blízkom východe

Moskva 15. apríla (TASR) - Rusko je mimoriadne znepokojené nárastom napätia na Blízkom východe po víkendovom útoku Iránu na Izrael. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



"Sme mimoriadne znepokojení eskaláciou napätia v tomto regióne. Tamojšie krajiny vyzývame na zdržanlivosť," uviedol Peskov. "Ďalšia eskalácia nie je v záujme nikoho. Preto sme zástancami toho, že všetky nezhody by sa mali riešiť výlučne politickými a diplomatickými metódami," uviedol Peskov podľa agentúry Reuters.



Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac než 300 bezpilotnými lietadlami a raketami, no Izraelu a jeho spojencom, vrátane USA či Británie, sa podarilo väčšinu z nich zostreliť. Bezprecedentný útok bol podľa Teheránu odvetou za Izraelu pripisovaný nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku aj iné "zločiny" vrátane vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Rusko sa zdržuje verejnej kritiky svojho spojenca Iránu za útok. V nedeľu Moskva poukázala na vyjadrenia Teheránu, podľa ktorých bol útok podniknutý v rámci práva na sebaobranu. Rusko pritom už skôr odsúdilo útok na iránske veľvyslanectvo v Damasku zo začiatku apríla, ku ktorému sa však Izrael nepriznal.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu tiež telefonoval so svojím iránskym náprotivkom Hosejnom Amírom Abdollahjánom.