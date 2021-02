Rusko je ochotné prehodnotiť odstúpenie od Zmluvy o otvorenom nebi

Moskva 2. februára (TASR) – Rusko ešte nezačalo procedúru odstúpenia od Zmluvy o otvorenom nebi a je pripravené podniknúť v tomto smere konštruktívne kroky. Spojené štáty by sa však najskôr museli vrátiť k úplnému plneniu svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, uviedol v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Rusko v januári oznámilo, že odstupuje od Zmluvy o otvorenom nebi po tom, ako sa z tejto dohody o prieskumných letoch zameraných na budovanie vzájomnej dôvery monitorovaním vojenských aktivít vlani stiahli USA.



Lavrov v utorok v Moskve po rokovaniach so švédskou ministerkou zahraničných vecí Ann Lindeovou, súčasnou predsedníčkou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, uviedol, že "ak sa USA úplne vrátia k implementácii zmluvy, potom Ruská federácia bude pripravená konštruktívne zvážiť túto novú situáciu".



Lavrov tiež poznamenal, že hoci Rusko deklarovalo svoj úmysel odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, zatiaľ jej "depozitárom nezaslalo príslušné formálne oznámenie".



Vyhlásenie Lavrova prichádza len niekoľko dní po tom, čo Moskva a Washington na poslednú chvíľu dosiahli dohodu o predĺžení platnosti ich posledného paktu o kontrole jadrových zbraní, známeho ako dohoda New START/START III./SNV III., ktorá mala vypršať 5. februára.



Zmluva o otvorenom nebi mala za cieľ budovať dôveru medzi Ruskom a Západom po skončení studenej vojny, keď viac ako 30 signatárom umožňovala vykonávať neozbrojené prieskumné lety nad územiami ďalších členských štátov a zbierať tak údaje o ich vojenských silách a aktivitách. Bola podpísaná v roku 1992 v Helsinkách a pridalo sa k nej vyše 30 krajín. Účinnosť nadobudla v roku 2002 a bola vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia.



USA ukončili uplatňovanie tejto zmluvy v novembri 2020, pol roka po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že Washington odstúpi od tohto dokumentu z dôvodu jeho porušovania Ruskom, ktoré takéto obvinenia poprelo.