Rusko je podľa Lavrova otvorené diskusii o zárukách pre Ukrajinu

Moskva 14. januára (TASR) - Rusko je pripravené diskutovať o bezpečnostných zárukách "pre krajinu, ktorá sa teraz nazýva Ukrajina", najprv ale potrebuje mať vlastné záruky, povedal v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a stanice Sky News.



Lavrov na úvod svojej bilančnej konferencie hovoril vývoji po druhej svetovej vojne, pričom dospel k záveru, že súčasný konflikt na Ukrajine má korene siahajúce desaťročia dozadu.



"V posledných rokoch prezident (Vladimir) Putin opakovane... spomínal hlavné príčiny začiatku špeciálnej vojenskej operácie," uviedol Lavrov s odkazom na termín, ktorým Moskva nazýva ruskú inváziu na Ukrajinu.



Minister zopakoval tvrdenie, že Západ sa približoval k ruským hraniciam, čo Rusko "prinútilo odraziť útok". Podľa stanice Sky News tým ruský diplomat narážal na rozširovanie NATO smerom na východ.



Problém podľa Lavrova však nespočíva v Ukrajine samotnej, ale v tom, že je podľa jeho slov "využívaná ako nástroj na oslabenie pozície Ruska". Nekonkretizoval, na čo alebo koho tým odkazuje.



"Prirodzene, hrozby na našom západnom krídle, pozdĺž našich hraníc, musia byť neutralizované, pretože predstavujú jednu z hlavných príčin konfliktu," uviedol ďalej Lavrov. Tieto hrozby podľa neho možno vyriešiť len komplexnými dohodami.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že bezpečnostné záruky pre Kyjev by boli účinné jedine vtedy, ak by ich poskytli Spojené štáty. Prímerie bez takýchto záruk by podľa neho len poskytlo Rusku čas znovu sa vyzbrojiť na nový útok.



V súvislosti s Ukrajinou za potrebné Lavrov podľa svojich slov okrem iného považuje "vyriešenie otázky NATO - raz a navždy". Dodal, že Putin chce "obnoviť práva Rusov" v štyroch regiónoch na východe Ukrajine, ktoré Moskva nezákonne anektovala. Predovšetkým však spomínal potrebu používania ruského jazyka, poznamenala stanica Sky News.



Lavrova sa novinári pýtali aj na to, aký bude mať budúci americký prezident Donald Trump vplyv na mierové rokovania. Kremeľ podľa ruského diplomata preštuduje akúkoľvek mierovú iniciatívu pre Ukrajinu, ktorú predloží Washington, keď sa Trump 20. januára ujme prezidentského úradu.



"Počkáme na konkrétne iniciatívy (od USA). Putin niekoľkokrát vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa, ale zatiaľ žiadne takéto návrhy neboli predložené," uviedol Lavrov.



Trump už predtým povedal, že by sa chcel s Putinom stretnúť pri najbližšej možnej príležitosti po nástupe do funkcie. Naznačil tiež, že k takémuto stretnutiu by mohlo dôjsť v priebehu najbližšieho polroka. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz medzičasom pre televíziu ABC News povedal, že lídri budú zrejme čoskoro hovoriť po telefóne.



"Ak pán Trump po nástupe do funkcie prezidenta urobí Ameriku ešte väčšou, budeme musieť pozorne sledovať metódy, ktoré použije na dosiahnutie tohto cieľa," dodal Lavrov.