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Rusko je podľa Putina pod tlakom Západu, zaistí bezpečnosť krajiny
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska.
Autor TASR
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Moskva 28. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko prisľúbil zaistiť bezpečnosť a nedotknuteľnosť hraníc svojej krajiny, ktorá je vystavená silným ukrajinským útokom, informovala agentúra AFP. Šéf Kremľa pripustil, že Rusko čelí „výzvam“, ktoré ale podľa neho prekoná. Buď bude Rusko silné, alebo prestane existovať, vyhlásil podľa agentúry TASS.
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska. Cieľom podľa Kyjeva je znížiť príjmy Moskvy určené na financovanie jej invázie na Ukrajinu a donútiť Rusov pocítiť jej dôsledky, napísala agentúra AP.
„Nepochybne prekonáme všetky výzvy, ktoré pred nami dnes stoja, vrátane teroristických útokov na naše územie a infraštruktúru,“ povedal Putin. Rusko podľa neho v súčasnosti prežíva náročné obdobie, ktoré ho však veľa naučilo, a je vystavené „bezprecedentnému tlaku zo strany západných elít“.
„Nepodarilo sa im uštedriť nám strategickú porážku ani dosiahnuť víťazstvo na bojisku. Nedarí sa im ani destabilizovať politickú situáciu,“ povedal Putin citovaný agentúrou TASS.
Ruský líder už začiatkom týždňa vyjadril presvedčenie, že Ukrajina sa útokmi na podľa neho civilnú infraštruktúru snaží destabilizovať spoločnosť v Rusku. Na zjazde vládnucej strany v nedeľu bez bližších podrobností tiež vyhlásil, že prebiehajú pokusy „zbaviť sa Ruska ako globálnej sily“.
Vo viacerých ruských regiónoch v dôsledku ukrajinských úderov na ropné rafinérie hlásia nedostatok pohonných hmôt. V máji bolo podľa agentúry Reuters zasiahnutých 16 rafinérií a v júni niekoľko ďalších.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň schválil 40-dňovú operáciu, ktorej cieľom je vyvinúť tlak na Rusko a prinútiť ho ukončiť vojnu.
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska. Cieľom podľa Kyjeva je znížiť príjmy Moskvy určené na financovanie jej invázie na Ukrajinu a donútiť Rusov pocítiť jej dôsledky, napísala agentúra AP.
„Nepochybne prekonáme všetky výzvy, ktoré pred nami dnes stoja, vrátane teroristických útokov na naše územie a infraštruktúru,“ povedal Putin. Rusko podľa neho v súčasnosti prežíva náročné obdobie, ktoré ho však veľa naučilo, a je vystavené „bezprecedentnému tlaku zo strany západných elít“.
„Nepodarilo sa im uštedriť nám strategickú porážku ani dosiahnuť víťazstvo na bojisku. Nedarí sa im ani destabilizovať politickú situáciu,“ povedal Putin citovaný agentúrou TASS.
Ruský líder už začiatkom týždňa vyjadril presvedčenie, že Ukrajina sa útokmi na podľa neho civilnú infraštruktúru snaží destabilizovať spoločnosť v Rusku. Na zjazde vládnucej strany v nedeľu bez bližších podrobností tiež vyhlásil, že prebiehajú pokusy „zbaviť sa Ruska ako globálnej sily“.
Vo viacerých ruských regiónoch v dôsledku ukrajinských úderov na ropné rafinérie hlásia nedostatok pohonných hmôt. V máji bolo podľa agentúry Reuters zasiahnutých 16 rafinérií a v júni niekoľko ďalších.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň schválil 40-dňovú operáciu, ktorej cieľom je vyvinúť tlak na Rusko a prinútiť ho ukončiť vojnu.