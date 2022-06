Rusko je pripravené garantovať prechod lodí z ukrajinských prístavov

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vľavo) a turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu počas tlačovej konferencie 8. júna 2022 v Ankare. Foto: TASR/AP

Ankara 8. júna (TASR) - Rusko je v spolupráci s Tureckom pripravené garantovať bezpečnosť plavidiel z ukrajinských prístavov, ktoré sa budú plaviť cez Bosporský prieliv. V stredu to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rozhovore so svojím tureckým náprotivkom Mevlütom Čavušoglom v Ankare. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.povedal Lavrov. Zároveň ocenil snahy Turecka pri hľadaní spôsobov na riešenie tejto situácie.Šéf ruskej diplomacie ďalej uviedol, že na realizáciu tohto plánu je potrebné, aby Ukrajina umožnila plavidlám opustiť svoje prístavy tým, že ich odmínuje, alebo vyznačí bezpečné koridory.Podľa Lavrova je riešenie tohto problému výlučne v rukách Kyjeva, keďže Rusko už v tejto veci podniklo všetky nevyhnutné kroky.Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že hlavným problémom je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorýriešiť problém zamínovaných prístavov.Čavušoglu po stretnutí so svojím ruským kolegom označil požiadavku Moskvy na zrušenie niektorých sankcií ako podmienku umožnenia exportu obilia na svetové trhy za "legitímnu", píše agentúra AFP.povedal turecký minister.Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko minulý týždeň uviedol, že v ukrajinských prístavoch uviazlo zhruba 22 miliónov ton obilia.Šéf ruského rezortu obrany Sergej Šojgu v tejto súvislosti v utorok oznámil, že prístavy v mestách Berďansk a Mariupol obnovili svoju prevádzku.