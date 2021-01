Rusko je pripravené na urýchlené predĺženie zmluvy Nový START s USA

Moskva 18. januára (TASR) - Moskva je pripravená rýchlo sa s prichádzajúcou administratívou novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena dohodnúť na predĺžení poslednej zostávajúcej zmluvy o kontrole zbrojenia, ktorej platnosť vyprší už o dva týždne. V pondelok to oznámil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Ani mesiace trvajúce rozhovory Ruska a americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa o prípadnom predĺžení zmluvy známej ako Nový START nezmenšili rozdiely v ich postojoch. Táto zmluva o znížení počtu strategických útočných zbraní má vypršať 5. februára.



Biden sa už vyjadril za zachovanie zmluvy Nový START, ktorá bola vyrokovaná počas jeho pôsobenia v úrade viceprezidenta, a Rusko oznámilo, že je otvorené jej rýchlemu a bezpodmienečnému predĺženiu.



Lavrov v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Moskva je pripravená urýchlene konať, aby platnosť zmluvy pokračovala.



"Najdôležitejšou prioritou je absolútne nenormálna situácia v oblasti kontroly zbrojenia," uviedol Lavrov. "Dozvedeli sme sa o zámere Bidenovej administratívy obnoviť dialóg v tejto záležitosti a pokúsiť sa dohodnúť predĺženie zmluvy Nový START ešte pred jej vypršaním 5. februára. Čakáme na konkrétne návrhy, náš postoj je známy a stále platí," dodal ruský minister.



Zmluva Nový START počíta s možnosťou jej predĺženia o ďalších päť rokov a ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Moskva je ochotná to urobiť bez akýchkoľvek podmienok. Kremeľ tiež vyjadril pripravenosť predĺžiť zmluvu aspoň na krátky čas, kým Trumpova administratíva stále situáciu zvažovala.



Rozhovory o predĺžení zmluvy skomplikovalo napätie medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ktoré zvýšila aj ukrajinský kríza, zasahovanie Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a ďalšie spory. Rusko-americké vzťahy zhoršilo i nedeľné zatknutie Putinovho popredného kritika Alexeja Navaľného v Moskve po jeho návrate z Nemecka, kde sa liečil z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej samotný opozičný politik viní Kremeľ.



Zmluvu Nový START podpísali v roku 2010 na Pražskom hrade vtedajší americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medvedev. Nový START obsahuje záväzok, aby obe krajiny nemali viac než 1550 jadrových hlavíc a 700 ich nosičov, teda rakiet a bombardovacích lietadiel. Zmluva tiež počíta s rozsiahlymi kontrolami priamo na mieste, ktoré majú preverovať dodržiavanie dokumentu.



Obhajcovia kontroly zbraní dôrazne vyzývajú na zachovanie zmluvy, pričom varujú, že jej vypršanie by znemožnilo akékoľvek kontroly amerických a ruských jadrových síl - a to by bol úder pre stabilitu sveta.