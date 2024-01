Rusko je pripravené podpísať s Iránom veľkú medzištátnu zmluvu

Moskva/Praha 16. januára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany je pripravené podpísať s Iránom veľkú medzištátnu zmluvu. Ruský rezort o tom informoval po telefonickom rozhovore ministrov obrany oboch krajín – Sergeja Šojgua a Mohammada Rezá Aštijáního, uvádza sa v správe stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ministri počas telefonátu diskutovali o vojensko-technickej spolupráci a otázkach regionálnej bezpečnosti, doplnila RFE/RL.



Irán je jednou z mála krajín, ktoré pokračujú v kontaktoch s Moskvou aj počas vojny Ruska proti Ukrajine. Západné krajiny obviňujú Teherán, že dodáva ruskej armáde zbrane, ktoré sa používajú na útoky na ukrajinskom území. Rusko a Irán to popierajú, dodala RFE/RL.



Rusko je zároveň považované za najväčšieho investora do iránskej ekonomiky. Podľa iránskeho ministerstva hospodárstva predstavoval vlani objem zahraničných investícií viac ako štyri miliardy dolárov - z toho dve tretiny pripadli na Rusko.



Koncom minulého roka ministri zahraničných vecí Ruska a Iránu na stretnutí v Moskve podpísali deklaráciu o spôsoboch, ako čeliť a kompenzovať negatívne dôsledky medzinárodných sankcií.



Irán žije pod medzinárodnými sankciami už viac ako 40 rokov - od islamskej revolúcie v roku 1979.



Až do februára minulého roka Iránu patrilo prvé miesto v rebríčku, pokiaľ ide o počet jednotlivcov a spoločností, ktorých sa sankcie týkajú. Podľa analytikov Castellum. AI bolo ku dňu 22. februáru 2022 uvalených proti Iránu viac ako 3600 sankcií a proti Rusku takmer 2700 sankčných opatrení.



Po útoku na Ukrajinu z 24. februára 2022 sa však svetovým lídrom v sankčných obmedzeniach stalo Rusko - od februára 2022 do októbra 2023 bolo proti Rusku uvalených 15.200 sankcií a proti Iránu "len" niečo vyše tisíc, dodala RFE/RL.