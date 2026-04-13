Rusko je pripravené prijať urán z Iránu ako súčasť mierovej dohody
Ruské médiá pripomenuli, že Putin v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhol prepravu uránu z Iránu do Ruska ako súčasť dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Rusko je v rámci prípadnej mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi pripravené prevziať a uskladniť obohatený iránsky urán. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP.
„Tento návrh predložil (ruský) prezident Vladimir Putin počas kontaktov so Spojenými štátmi, ako aj s krajinami (blízkovýchodného) regiónu. Ponuka naďalej platí, no zatiaľ neprišla žiadna reakcia,“ uviedol Peskov na pravidelnom brífingu.
Dodal, že Rusko je naďalej pripravené poskytovať „akékoľvek dobré služby“, ktoré prispejú k zníženiu napätia okolo Iránu.
Ruské médiá pripomenuli, že Putin v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhol prepravu uránu z Iránu do Ruska ako súčasť dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa spravodajského webu Axios sa táto dohoda týkala približne 450 kilogramov uránu obohateného na 60 percent. Počas niekoľkých týždňov by sa dal ďalej obohatiť na výrobu materiálu postačujúceho na viac ako desať jadrových bômb.
Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku, ktorý spustili 28. februára. Vo vojnovom konflikte bolo minulý týždeň vyhlásené dvojtýždňové prímerie, počas ktorého sa koncom minulého týždňa v pakistanskom hlavnom meste Islamabad konali rokovania delegácií Iránu a USA. Po 21 hodín trvajúcom rokovacom maratóne sa skončili bez dohody.
Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačev minulý týždeň uviedol, že sú pripravení pomôcť s odvozom vysoko obohateného uránu z Iránu.
Lichačev spresnil, že Rosatom nemá problém prevziať - so súhlasom Iránu - jeho urán, znížiť jeho obohatenie a vyrovnať sa s „iránskymi priateľmi“ prírodným uránom, hotovosťou alebo inými pre nich zaujímavými dodávkami.
Zároveň uviedol, že existuje aj možnosť zapojenia ďalšej zainteresovanej strany a dohody v trojstrannom formáte. Dodal však, že takéto rozhodnutia sa nerobia počas prebiehajúcich vojenských operácií.
„Tento návrh predložil (ruský) prezident Vladimir Putin počas kontaktov so Spojenými štátmi, ako aj s krajinami (blízkovýchodného) regiónu. Ponuka naďalej platí, no zatiaľ neprišla žiadna reakcia,“ uviedol Peskov na pravidelnom brífingu.
Dodal, že Rusko je naďalej pripravené poskytovať „akékoľvek dobré služby“, ktoré prispejú k zníženiu napätia okolo Iránu.
Ruské médiá pripomenuli, že Putin v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhol prepravu uránu z Iránu do Ruska ako súčasť dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa spravodajského webu Axios sa táto dohoda týkala približne 450 kilogramov uránu obohateného na 60 percent. Počas niekoľkých týždňov by sa dal ďalej obohatiť na výrobu materiálu postačujúceho na viac ako desať jadrových bômb.
Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku, ktorý spustili 28. februára. Vo vojnovom konflikte bolo minulý týždeň vyhlásené dvojtýždňové prímerie, počas ktorého sa koncom minulého týždňa v pakistanskom hlavnom meste Islamabad konali rokovania delegácií Iránu a USA. Po 21 hodín trvajúcom rokovacom maratóne sa skončili bez dohody.
Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačev minulý týždeň uviedol, že sú pripravení pomôcť s odvozom vysoko obohateného uránu z Iránu.
Lichačev spresnil, že Rosatom nemá problém prevziať - so súhlasom Iránu - jeho urán, znížiť jeho obohatenie a vyrovnať sa s „iránskymi priateľmi“ prírodným uránom, hotovosťou alebo inými pre nich zaujímavými dodávkami.
Zároveň uviedol, že existuje aj možnosť zapojenia ďalšej zainteresovanej strany a dohody v trojstrannom formáte. Dodal však, že takéto rozhodnutia sa nerobia počas prebiehajúcich vojenských operácií.