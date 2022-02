Rusko je pripravené zaútočiť na lode, ktoré vstúpia do jeho vôd

Moskva 14. februára (TASR) - Rusko je pripravené zaútočiť na zahraničné lode a ponorky, ktoré nelegálne vstúpia do jeho teritoriálnych vôd. Vyhlásil to v pondelok zástupca šéfa hlavného operačného oddelenia ruského generálneho štábu Stanislav Gadžimagomedov. TASR o tom informovala na základe správy tlačovej agentúry Interfax.



V priebehu víkendu Moskva informovala, že ruská vojnová loď zahnala americkú ponorku, ktorá vstúpila do ruských teritoriálnych vôd v Tichom oceáne.



Gadžimagomedov dodal, že o útoku na zahraničné lode a ponorky v ruských vodách by sa rozhodlo "iba na najvyššej úrovni".



Všetky ruské flotily vykonávali v uplynulých týždňoch cvičenia v Atlantickom a Tichom oceáne a tiež v Stredozemnom mori.



Washington varuje, že Rusko je pripravené zaútočiť na Ukrajinu prakticky kedykoľvek. Moskva tieto tvrdenia odmieta a obviňuje USA zo šírenia paniky aj napriek tomu, že v blízkosti hraníc s Ukrajinou zhromaždila viac ako 100.000 vojakov.