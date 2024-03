Rusko je údajne pripravené vydať Ukrajine telá obetí pádu lietadla

Moskva/Londýn 1. marca (TASR) - Rusko je pripravené vydať ukrajinskej strane telá obetí havárie lietadla Il-76 v Belgorodskej oblasti. Podľa britskej stanice BBC to uviedla ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová. Ukrajinská strana toto vyhlásenie zatiaľ nekomentovala.



Moskaľkovová tvrdí, že ukrajinská strana sa zaujímala o možnosť prevozu tiel a že Moskva je v tejto veci v kontakte s Kyjevom. K dispozícii sú aj vzorky DNA, čo umožňuje vykonať identifikáciu tiel, dodala Moskaľkovová podľa britskej stanice BBC.



Lietadlo Il-76 havarovalo 24. januára v Belgorodskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany vtedy informovalo, že na palube bolo 65 ukrajinských vojnových zajatcov, ktorých prevážali na výmenu. Ruská strana tvrdí, že haváriu Il-76 spôsobila ukrajinská armáda.



Ukrajinská rozviedka potvrdila, že v ten deň sa skutočne pripravovala výmena vojnových zajatcov. Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zároveň uviedla, že nevie, kto bol na palube havarovaného lietadla.



Americké zdroje denníka New York Times (NYT) informovali, že Il-76 v Belgorodskej oblasti naozaj zostrelil ukrajinský systém protivzdušnej obrany Patriot, ako to tvrdili ruské úrady.



Citované zdroje však nepotvrdzujú, že na palube boli ukrajinskí vojnoví zajatci; súčasne uvádzajú, že ak tam skutočne boli, mohlo ich byť menej ako 65, o ktorých sa v Rusku hovorí.



Vo februári tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Olexij Danilov uviedol, že v lietadle Il-76, ktoré havarovalo neďaleko Belgorodu, neboli žiadni ukrajinskí vojnoví zajatci. Ozrejmil vtedy, že ak by na palube boli vojnoví zajatci, na mieste havárie by bolo viac "biologického materiálu".