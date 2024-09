Rusko je vojensky nepremožiteľné, povedal kazašský líder Tokajev

Astana 16. septembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v pondelok povedal nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, že Rusko je vojensky "nepremožiteľné". Zároveň Scholza vyzval, aby podporil čínsky mierový plán pre Ukrajinu, čo Scholz odmietol. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Scholz je na svojej prvej oficiálnej návšteve Strednej Ázie, kam pricestoval v nedeľu. Trojdňová cesta je podľa AFP zameraná na nadviazanie užších vzťahov s týmto regiónom strategického významu.



Kazachstan je spojencom Ruska, hoci sa vláda v Astane nepostavila na žiadnu stranu vojnového konfliktu na Ukrajine ani nepodporila požiadavky Moskvy na niektoré ukrajinské územia, píše Reuters.



"Je faktom, že Rusko nemožno poraziť vo vojenskom zmysle," povedal kazašský prezident. "Ďalšia eskalácia vojny povedie k nenapraviteľným dôsledkom pre celé ľudstvo a predovšetkým pre krajiny zapojené do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou," dodal Tokajev.



Podľa kazašského prezidenta je potrebné "zvážiť všetky mierové iniciatívy rôznych štátov a dospieť k rozhodnutiu zastaviť nepriateľské prejavy a potom prejsť k diskusiám o územných otázkach", pričom Tokajev zmienil mierové úsilie Číny a Brazílie.



Scholz diplomaticky vyjadril nesúhlas a odvetil, že Nemecko podporuje Ukrajinu, pretože ju napadlo Rusko, a že ju bude podporovať aj naďalej. "Je nám tiež jasné, že zároveň je potrebné pokračovať v hľadaní príležitostí na otvorenie mierového vývoja," uviedol nemecký kancelár. "A je mi jasné, že to nebude fungovať spôsobom, akým Rusko v súčasnosti všetko presadzuje, presadzuje vojnu, pokračuje v agresívnych útokoch na Ukrajinu," dodal Scholz.



Nemecký kancelár zároveň podotkol, že Rusko začalo vojnu, pokračuje v nej a môže kedykoľvek prispieť k jej ukončeniu tým, že zastaví svoju agresiu.



Čína a Brazília zverejnili svoj návrh na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine koncom mája tohto roku. Konštatovali, že jediný spôsob ukončenia konfliktu je viesť mierové rokovania za rovnocennej účasti všetkých strán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento plán vtedy odmietol, pretože je podľa neho deštruktívny a viac v súlade so záujmami Ruska.