Kadyrov viní politikov z okolitých regiónov z plánovania jeho vraždy

Moskva 10. októbra (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov obvinil politikov z okolitých ruských regiónov z toho, že sa pokúsili objednať si jeho vraždu. Hrozí im "krvnou pomstou", ak toto tvrdenie nedokážu vyvrátiť. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, ktorá sa odvolávala na ruskú agentúru TASS.



Kadyrov sa vyjadril na stretnutí s predstaviteľmi čečenského bezpečnostného aparátu. Videozáznam zo schôdzky zverejnil aj na platforme Telegram. Za strojcov údajného sprisahania voči sebe označil troch poslancov ruského zákonodarného zboru – dvoch z Dagestanu a jedného z Ingušska.



Uviedol, že existujú svedkovia ich činov, respektíve ľudia, u ktorých si chceli jeho vraždu objednať a od ktorých zisťovali, koľko by stála. "Ak to nevyvrátia, oficiálne vyhlásim krvnú pomstu," citovala Kadyrova agentúra TASS. Reuters pripomenul, že v Čečensku je akt tzv. krvnej pomsty tradičným zvykom, pri ktorom vykonanie pomsty predstavuje zabitie nepriateľa alebo jeho mužských príbuzných.



Čečensko hraničí so zmieneným Dagestanom aj Ingušskom, pričom Kadyrov si v minulosti robil územné nároky na časti oboch týchto ruských republík.



Kadyrov bojoval v 90. rokoch proti ruským silám za nezávislosť Čečenska, neskôr však prešiel na stranu Moskvy. Vodcom Čečenska je od roku 2007. Ruský prezident Vladimir Putin mu poskytuje pri vládnutí v Čečenski pomerne voľnú ruku výmenou za udržiavanie stability v tomto regióne. Medzičasom sa Kadyrov stal významným hráčom ako na politickej, tak aj vojenskej scéne, keďže Putinovi poskytuje vojakov nasadzovaných do vojny na Ukrajine.