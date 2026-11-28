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Rusko: Kamčatkou otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,7
K zemetraseniu došlo podľa oboch inštitúcií v hĺbke približne 188 kilometrov pod pevninou a asi 81 kilometrov od regionálneho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij.
Autor TASR
Moskva 28. novembra (TASR) – Zemetrasenie s magnitúdou 6,7 zasiahlo v noci zo sobotu na nedeľu miestneho času východné pobrežie ruského polostrova Kamčatka. Vyplýva to z údajov európskeho seizmologického centra EMSC i amerického geologického ústavu USGS, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
K zemetraseniu došlo podľa oboch inštitúcií v hĺbke približne 188 kilometrov pod pevninou a asi 81 kilometrov od regionálneho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij. Predstaviteľ Geofyzikálnej služby Ruskej akadémie vied pre tlačovú agentúru TASS uviedol, že magnitúda otrasov dosiahla 6,2.
Spravodajca TASS informoval, že nočné zemetrasenie zobudilo obyvateľov regiónu. Mnohí z nich napriek pokročilej hodine a snehovej búrke podľa neho opustili svoje byty a vyšli von, aby sa dostali do bezpečia.
K zemetraseniu došlo podľa oboch inštitúcií v hĺbke približne 188 kilometrov pod pevninou a asi 81 kilometrov od regionálneho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij. Predstaviteľ Geofyzikálnej služby Ruskej akadémie vied pre tlačovú agentúru TASS uviedol, že magnitúda otrasov dosiahla 6,2.
Spravodajca TASS informoval, že nočné zemetrasenie zobudilo obyvateľov regiónu. Mnohí z nich napriek pokročilej hodine a snehovej búrke podľa neho opustili svoje byty a vyšli von, aby sa dostali do bezpečia.