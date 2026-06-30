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Médiá: Každé piate civilné lietadlo v Rusku má technické problémy
Najväčšia súkromná ruská letecká spoločnosť S7 zaznamenala pred letom najvýznamnejší výpadok. Problémy s motormi uzemnili 32 lietadiel A320neo a jeden Embraer z celkových 104 lietadiel.
Autor TASR
Moskva 30. júna (TASR) - Najväčšie ruské letecké spoločnosti uzemnili asi 20 percent svojich lietadiel pre nedostatok náhradných dielov a údržby v dôsledku zahraničných sankcií. Podľa denníka Kommersant nelieta 130 zo 673 strojov v 11 leteckých spoločnostiach, ktoré zabezpečujú viac ako 90 percent ruskej osobnej leteckej dopravy. Okrem skupiny Aeroflot, ktorá tvorí polovicu leteckej flotily, má osem dopravcov uzemnenú takmer tretinu - 93 z 322 – lietadiel, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Najväčšia súkromná ruská letecká spoločnosť S7 zaznamenala pred letom najvýznamnejší výpadok. Problémy s motormi uzemnili 32 lietadiel A320neo a jeden Embraer z celkových 104 lietadiel. Ural Airlines uzemnila desať z 51 lietadiel vrátane všetkých ôsmich A321neo, jedného A320 a jedného A321. UTair uzemnila deväť z 59 lietadiel vrátane troch Boeingov 767.
Nordwind toto leto uzemnila 12 z 27 lietadiel vrátane troch z piatich A330 a troch zo štyroch Boeingov 777. Podobne sú na tom aj spoločnosť Red Wings, Smartavia, charterová spoločnosť Azur Air a Azimuth. Situáciu zhoršil kritický nedostatok leteckého paliva.
Aeroflot, ktorý prevádzkuje 349 lietadiel, ich má uzemnených 37. Spoločnosť Rossija Airlines uzemnila 30 zo 136 lietadiel. Podľa leteckých expertov je tretina lietadiel mimo prevádzky „celkom dobré číslo“ pre odvetvie, ktoré je už päť rokov pod sankciami. Vyraďovanie lietadiel sa však v dôsledku starnutia lietadiel od roku 2027 pravdepodobne zrýchli.
Najväčšia súkromná ruská letecká spoločnosť S7 zaznamenala pred letom najvýznamnejší výpadok. Problémy s motormi uzemnili 32 lietadiel A320neo a jeden Embraer z celkových 104 lietadiel. Ural Airlines uzemnila desať z 51 lietadiel vrátane všetkých ôsmich A321neo, jedného A320 a jedného A321. UTair uzemnila deväť z 59 lietadiel vrátane troch Boeingov 767.
Nordwind toto leto uzemnila 12 z 27 lietadiel vrátane troch z piatich A330 a troch zo štyroch Boeingov 777. Podobne sú na tom aj spoločnosť Red Wings, Smartavia, charterová spoločnosť Azur Air a Azimuth. Situáciu zhoršil kritický nedostatok leteckého paliva.
Aeroflot, ktorý prevádzkuje 349 lietadiel, ich má uzemnených 37. Spoločnosť Rossija Airlines uzemnila 30 zo 136 lietadiel. Podľa leteckých expertov je tretina lietadiel mimo prevádzky „celkom dobré číslo“ pre odvetvie, ktoré je už päť rokov pod sankciami. Vyraďovanie lietadiel sa však v dôsledku starnutia lietadiel od roku 2027 pravdepodobne zrýchli.