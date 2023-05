Kolumbijčana v Rusku odsúdili za diskreditáciu armády na päť rokov

Moskva 16. mája (TASR) - Moskovský súd poslal v utorok do väzenia na päť rokov a dva mesiace Kolumbijčana usvedčeného z "diskreditácie ruských ozbrojených síl". Trest si má odpykať v nespresnenom ruskom nápravnom zariadení. Ide o dosiaľ prvý známy prípad, keď bol v Rusku za diskreditáciu armády uväznený zahraničný občan, uvádza agentúra DPA.



Rusko zaviedlo - krátko po začatí svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 - prísne pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa môže o tejto vojne informovať. Moskva pritom trvá na tom, aby sa konflikt označoval ako "špeciálna vojenská operácia", a nie vojna, spresňuje TASR.



V Rusku boli zároveň v marci zavedené prísnejšie postihy za "ohováranie" alebo "diskreditáciu" armády, ktoré umožňujú ukladať väzenské tresty až do výšky 15 rokov.



Na dlhoročné odňatie slobody už bolo za údajnú diskreditáciu armády odsúdených viacero ruských odporcov vojny na Ukrajine. Mnohí z nich sú pritom Západom považovaní za politických väzňov.



Odsúdený Kolumbijčan si podľa prokuratúry poskrýval vlani v jednom z moskovských nákupných centier mobilné telefóny, ktoré následne používal na masové šírenie "nepravdivých správ o konaní ruských ozbrojených síl (na Ukrajine) vrátane vraždenia civilistov".



Kolumbijčan údajne postupoval v mene zahraničnej organizácie napojenej na americké ministerstvo zahraničných vecí, ktorá mu platila. Muž má povolenie na pobyt v Rusku, kde žije už roky a podľa medializovaných správ tam má aj rodinu.



Ešte pred utorňajším usvedčením tohto cudzinca vzniesli ruské úrady obdobné obvinenie aj voči inému zahraničnému občanovi, ktorý pracoval na ostrove Sachalin na ruskom Ďalekom východe. Za "diskreditáciu ozbrojených síl" dostal finančnú pokutu, z krajiny ho vyhostili a zároveň mu uložili zákaz vstupu do Ruska na 70 rokov.