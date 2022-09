Rusko komunikuje s USA o probléme jadrových zbraní sporadicky

Moskva 26. septembra (TASR) - Kremeľ v pondelok uviedol, že komunikuje s Washingtonom o jadrových zbraniach len "sporadicky". Vyjadrenie prišlo po tom, ako Spojené štáty počas víkendu oznámili, že varovali Moskvu pred "katastrofálnymi následkami" použitia nukleárnych zbraní na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varoval v nedeľu Rusko pred použitím jadrových zbraní. Nešpecifikoval, ako plánujú Spojené štáty na prípadné nasadenie takýchto zbraní reagovať, no uviedol, že Washington s Moskvou pravidelne komunikuje a súkromne jej "ozrejmil", čo by takáto reakcia znamenala.



"Existujú kanály pre dialóg na náležitej úrovni, no používajú sa len sporadicky. No aspoň nám dovolia vymeniť si niektoré mimoriadne správy týkajúce sa našich pozícií," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Sullivanove vyjadrenie.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že Moskva je pripravená použiť jadrové zbrane na obranu svojho územia, a zároveň vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Tento jeho krok vyvolal obavy z ďalšej eskalácie vojny na Ukrajine, ktorá trvá už sedem mesiacov.



Od piatka prebiehajú referendá o pripojení k Rusku v štyroch ukrajinských regiónoch okupovaných ruskou armádou – v Luhanskej a Doneckej oblasti na východe a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Po pripojení týchto štyroch regiónov k Rusku by Moskva mohla protiofenzívne snahy Ukrajiny interpretovať ako útok na ruské územie, píše Reuters.