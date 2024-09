Rusko: Konfrontácia Kyjeva a Minska by mala katastrofálne dôsledky

Moskva 20. septembra (TASR) - Rusko v piatok varovalo Západ a Ukrajinu pred "katastrofálnymi dôsledkami", ak by Kyjev konfrontoval Bielorusko, a zdôraznilo, že by zakročilo na obranu svojho blízkeho spojenca, na území ktorého nasadilo taktické jadrové zbrane, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová povedala novinárom, že Moskva má obavy z čoraz "provokatívnejších" aktivít na hraniciach s Bieloruskom a nevylúčila, že by mohlo dôjsť k pokusom o eskaláciu v regióne.



Niekoľko dní po prekvapivom vpáde Ukrajiny do ruskej Kurskej oblasti 6. augusta bieloruský prezident Alexandr Lukašenko - lojálny spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina - bez toho, aby poskytol dôkazy, naznačil, že Kyjev môže zvažovať útok na Bielorusko.



Minsk, ktorý obvinil ukrajinské drony z narúšania jeho vzdušného priestoru, neskôr oznámil, že na svoju hranicu s Ukrajinou vysiela ďalšie jednotky. Kyjev informoval, že v pohraničnej oblasti žiadne väčšie zmeny nezaznamenal.



"Berieme na vedomie prijaté informácie o zintenzívnení aktivít ukrajinských síl v pohraničnej oblasti," povedala Zacharovová. "Tieto skutočnosti vnímame a uvedomujeme si neustále pokusy ukrajinskej strany o používanie dronov a vysielanie teroristov do republiky," dodala.



Ukrajinské ministerstvo zahraničia v auguste uviedlo, že krajina "nikdy nepodnikla a nikdy nepodnikne akékoľvek nepriateľské kroky voči bieloruskému ľudu".



S odkazom na vpád Ukrajiny do Kurskej oblasti Zacharovová vyhlásila, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal, že je schopný "bezohľadných krokov" a obvinila ho z koordinácie činnosti s Washingtonom pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami.



"Podľa tejto logiky teda nevylučujeme možnosť, že tieto deštruktívne sily by mohli vyvolať pohyb a eskaláciu situácie v regióne," povedala hovorkyňa.



Zacharovová tiež uviedla, že Rusko a Bielorusko sú súčasťou "zväzového štátu" a kooperujú na obrane spoločných hraníc, a zdôraznila, že v Bielorusku je nasadené spoločné regionálne vojenské zoskupenie spolu s ruskými taktickými zbraňami.



"Praktická realizácia ľubovoľných scenárov, ktoré sú agresívne voči Minsku, prinesie katastrofálne dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale aj pre jej podporovateľov," dodala hovorkyňa.