Rusko: Európske krajiny nedokážu Irán motivovať k dodržiavaniu dohody

Jeruzalem 7. novembra (TASR) - Európske krajiny nie sú schopné ponúknuť Iránu také ekonomické stimuly, ktoré by ho motivovali k plneniu Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA, tzv. jadrovej dohody). Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov to povedal vo štvrtok pre ruských novinárov počas návštevy Izraela. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.



Podľa Riabkova je nateraz predbežné uvažovať o stretnutí ministrov zahraničných Irán a zostávajúcich piatich strán spomínanej jadrovej dohody - Ruska, Británie, Číny, Francúzska a Nemecka.



"Aby bolo takéto ministerské stretnutie produktívne, musí byť dobre pripravené. Nie sme si celkom istí, že najmä európski účastníci JCPOA realisticky vyhodnocujú posledný vývoj, pričom sa zároveň začínajú pripájať k trendu, ktorý sa zakladá na zvaľovaní všetkej viny na Teherán," vyhlásil Riabkov.



Vysokopostavený ruský diplomat verí, že výsledkom nedostatočného úsilia európskych krajín je to, že Teherán "postupne ustupuje od svojich záväzkov".



"Ak krajina nepociťuje ekonomické dosahy (JCPOA), prirodzene podnikne určité kroky k zníženiu nákladov spojených so záväzkami (ktoré zo zmluvy vyplývajú)," zdôraznil s tým, že Moskva "takémuto uvažovaniu rozumie".



JCPOA z roku 2015 zaviedol pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako munícia v jadrových hlaviciach. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.



Európske štáty, ktoré nesúhlasia s jednostranným odchodom Spojených štátov od zmluvy, sa snažia Iránu pomôcť zmierniť následky amerických sankcií a udržať tak JCPOA v platnosti. Teherán však považuje snahy európskych partnerov za nedostatočné a v posledných mesiacoch začal podnikať kroky smerujúce k zväčšeniu množstva a miery obohatenia svojich zásob uránu.