Rusko: Kremeľ nediskutuje o všeobecnej mobilizácii

Moskva 13. septembra (TASR) - Na slová ruského poslanca Michaila Šeremeta, aby sa na posilnenie vojenskej operácie na Ukrajine vyhlásila celoštátna mobilizácia, Kremeľ reagoval, že sa o tom vôbec nediskutovalo. V utorok to napísal portál americkej spravodajskej televízie CNN.



"Bez úplnej mobilizácie, bez dobrej pripravenosti na vojnu, vrátane ekonomiky, nedosiahneme správne výsledky," tvrdil Šeremet, poslanec Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. V pondelok ho citoval miestny portál Ura.ru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok novinárom počas konferenčného hovoru povedal, že "teraz o tom neprebieha žiadna diskusia".



Na otázku, čo hovorí na kritiku najnovšieho výkonu ruských vojakov na Ukrajine od populárnych blogerov a komentátorov, Peskov odpovedal, že to len ilustruje "pluralitu" názorov. Dodal, že Rusi podporujú prezidenta Vladimira Putina a jeho rozhodnutia, ale upozornil, že pri vyjadrovaní kritických názorov existuje "tenká čiara".



"Čo sa týka iných, kritických názorov, ak sa držia v rámci zákona, to je pluralita. Ale existuje tenká čiara a tu si musí človek dávať veľký pozor," uviedol hovorca Kremľa.



Ukrajina zaznamenala v protiofenzíve proti ruskej inváznej armáde značné úspechy na východe i juhu svojho územia. Podarilo sa napríklad oslobodiť strategicky dôležité mestá Izium, Kupiansk a Balaklija v Charkovskej oblasti.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok tiež vyhlásil, že ukrajinským jednotkám sa v priebehu septembra podarilo získať späť 6000 štvorcových kilometrov územia, ktoré okupovali Rusi.