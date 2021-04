Kremeľ v reakcii na americké sankcie vyhostí desať diplomatov USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 16. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok oznámil, že Moskva nariadi desiatim diplomatom Spojených štátov, aby opustili Rusko. Je to podľa jeho slov odveta za americké sankcie. Rusko okrem vyhostenia diplomatov takisto uvalí sankcie na predstaviteľov USA. Informácie priniesli tlačové agentúry AP, AFP a DPA.Rusko vyhostí aj troch poľských diplomatov a tiež je to odvetná reakcia na vykázanie troch ruských diplomatov z Poľska. Varšava prikročila k tomuto kroku zo solidarity s Washingtonom.Šéf ruskej diplomacie novinárom v piatok uviedol, že ešte odporučili, aby americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan opustil Rusko a odišiel do vlasti na "". Tento krok odporučil hlavný zahraničnopolitický poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov.Minister Lavrov informoval, že Rusko značne obmedzí veľkosť diplomatickej misie USA.Lavrov povedal, že Moskva dodá na svoj sankčný zoznam osem predstaviteľov USA a obmedzí a zastaví činnosť amerických mimovládnych organizácií, ktoré zasahujú do ruskej politiky.Minister doplnil, že hoci má Rusko možnosť podniknúť "" proti americkým firmám v Rusku, teraz to neurobí.Tieto kroky Ruska nasledujú po celej sérii nových sankcií proti Rusku, ktoré tento týždeň oznámila administratíva amerického prezidenta Joea Bidena. Tieto ekonomické sankcie boli uvalené na 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do volieb v USA. Dôvodom sankcií sú tiež odmeny Kremľa za útoky na amerických vojakov v Afganistane a rozsiahly hekerský útok. Zároveň Biely dom ohlásil vyhostenie desiatich diplomatov. Šéf americkej diplomacie Antony Blinken povedal, že sankcie sú aj reakciou na pokus otráviť ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.