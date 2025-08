Kremeľ vyzval na zmiernenie rétoriky o jadrových zbraniach

Moskva 4. augusta (TASR) - Kremeľ v pondelok vyzval na opatrnosť v súvislosti s vyjadreniami o jadrových zbraniach. Reagoval na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o presune dvoch jadrových ponoriek k ruskému pobrežiu po provokatívnych výrokoch podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



„Rusko venuje veľkú pozornosť téme nešírenia jadrových zbraní. A sme presvedčení, že každý by mal byť veľmi, veľmi opatrný v súvislosti s jadrovou rétorikou,“ zdôraznil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že Moskva Trumpove oznámenie nepovažuje za eskaláciu napätia. „Nemyslíme si, že ide o nejakú eskaláciu. Je zrejmé, že ide o veľmi zložité a citlivé otázky, ktoré mnohí ľudia vnímajú emocionálne,“ povedal.



Šéf Bieleho domu v piatok vyzval Medvedeva, aby si „dával pozor na jazyk“ a obvinil ho z prekračovania hraníc pre vyjadrenia o možnom konflikte medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Medvedev v reakcii uviedol, že ak jeho slová vyvolali takúto nervóznu reakciu amerického prezidenta, znamená to podľa neho, že Rusko má pravdu a bude pokračovať vo svojom postupe.



Bývalý ruský prezident Medvedev je blízkym spojencom prezidenta Vladimira Putina a v minulosti bol považovaný za liberálnejšieho politika. V posledných rokoch sa však profiluje ako tvrdý zástanca vojny proti Ukrajine a nekompromisný kritik Západu, píše Reuters.



Peskov zároveň oznámil, že Kremeľ víta nadchádzajúcu návštevu Trumpovho osobitného vyslanca Steva Witkoffa v Moskve. „Takéto kontakty považujeme za dôležité, podstatné a užitočné,“ uviedol hovorca. Nevylúčil ani možnosť jeho stretnutia s prezidentom Putinom.



Trump v noci na pondelok oznámil, že návšteva by sa podľa neho mohla uskutočniť v stredu alebo vo štvrtok. Predošlý utorok oznámil, že dáva Rusku desať dní na ukončenie vojny na Ukrajine. Túto lehotu pôvodne stanovil na 50 dní. Nový termín uplynie 8. augusta. V prípade, že Rusko lehotu nedodrží, Trump pohrozil uvalením 100-percentného cla na obchodných partnerov Moskvy.