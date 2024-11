Rusko odsúdilo kritika invázie na Ukrajinu na tri roky väzenia

Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský súd v piatok odsúdil Alexeja Gorinova tri roky väzenia za ospravedlňovanie terorizmu. V súčasnosti si odpykáva sedemročný trest za kritiku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Som za mier a vy máte radi vojnu," vyhlásil Gorinov po vynesení rozsudku, informuje nezávislý ruský portál Mediazona.



Šesťdesiattriročný bývalý poslanec jedného z miestnych zastupiteľstiev v Moskve bol prvýkrát odsúdený v júli 2022 za "šírenie nepravdivých informácií" o ruskej armáde na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spochybnil tam prípravu umeleckej súťaže pre deti, keď v rovnakom čase vo vojne na Ukrajine zomierajú ich rovesníci.



Druhé odsúdenie Gorina súvisí s údajnou kritikou ruskej ofenzívy počas pobytu vo väzenskej nemocnici. Jeho obhajoba uviedla, že ho pri tom väzni nahrávali. Súd v meste Vladimir mu na základe obvinení z "ospravedlňovania terorizmu" vymeral nový trest a nariadil, aby bol premiestnený do zariadenia s prísnejším režimom.



Gorinov sa podľa prokurátorov minulú zimu vo väzenskej nemocnici usiloval presvedčiť spoluväzňov tým, čo označili za "ideológiu terorizmu". V rozhovoroch hovoril o ukrajinskom prápore Azov, ktorý ruský najvyšší súd v auguste 2022 zaradil na zoznam teroristických organizácii, a o výbuchu na krymskom moste v roku 2022, ktorý Moskva považovala za teroristický čin.



Súdny proces s Gorinovom sa začal v stredu. Fotografie zo súdnej siene zachytávajú Gorinova s nakresleným symbolom mieru na kúsku papiera a s transparentom s nápisom "Prestaňte zabíjať. Zastavme vojnu".



Gorinov ešte pred vynesením rozsudku v prejave vyzval Rusko, aby ukončilo svoju takmer trojročnú vojenskú ofenzívu. "Zastavme toto zabíjanie, ktoré nikto nepotrebuje - ani my, ani občania Ukrajiny," povedal a požiadal Ukrajincov o odpustenie. "Vyčítam si, že ako občan svojej krajiny som dopustil, aby sa táto vojna stala, a nedokázal som ju zastaviť," dodal.



Rusko v piatok tiež odsúdilo štyri osoby v Amurskej oblasti na tresty od šiestich do 17 rokov za pokus o podpálenie vojenských regrutačných stredísk v meste Blagoveščensk.