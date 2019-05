Rusko kritizuje nemecké médiá za protiruské postoje

Hovorkyňa konkrétne menovala dve médiá - televíznu stanicu Euronews a týždenník Der Spiegel, ktorým vyčítala protiruské zameranie.

Moskva 23. mája (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok počas týždenného brífingu pred novinármi ostro kritizovala medzinárodné médiá za to, akým spôsobom informovali o škandále v súvislosti s videom usvedčujúcim z korupcie bývalého šéfa Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, napísala agentúra APA.



Prekážalo jej, že televízia Euronews vo svojom spravodajstve spomínal "korupčný škandál v súvislosti s Ruskom". Dodala, že podľa doterajších zistení neexistuje nijaké prepojenie na Rusko a medzi zainteresovanými osobami sa nenachádzali žiadni ruskí občania.



Zacharovová ostro kritizovala aj Der Spiegel, ktorý spolu s denníkom Süddeutsche Zeitung túto kauzu zverejnil. Ten je podľa nej už dlhú dobu naladený protirusky.



"Máme pocit, že masmédiá, a to najmä v Nemecku, chcú hneď zahorúca zasa raz použiť všetko, aby s novým videom z Ibizy zakryli vlastný škandál v súvislosti s Claasom Relotiusom," povedala Zacharovová. Pri svojich snahách však podľa jej slov vychádzajú z "tradičnej rusofóbie".



Nemecký novinár týždenníka Der Spiegel Claas Relotius čiastočne sfalšoval najmenej 14 zo 60 článkov publikovaných v tomto médiu.



"Mám veľké pochybnosti o tom, či je zverejnené video prejavom investigatívnej žurnalistiky. Existujú dobré dôvody predpokladať, že je to celé kampaň, ktorú si niekto objednal," dodala Zacharovová.



Zacharovová ďalej hovorila o tom, že opakovaním tézy, že Rusko sa mieša do vnútropolitických záležitostí európskych krajín, vrátane Rakúska, dochádza k manipulácii verejnej mienky.



Na otázku, či bude mať rakúska vládna kríza vplyv na bilaterálne vzťahy medzi Viedňou a Moskvou, sa Zacharovová vyjadriť odmietla.