Rusko kritizovalo Nemecko v súvislosti s údajnou otravou Navaľného

Moskva/Berlín 9. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu Nemecku vyčítalo, že naťahuje vyšetrovanie údajnej otravy kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Moskva tiež kritizovala podľa nej "absolútne neakceptovateľný tón, akým (Berlín) rozširuje svoj postoj smerom k svetovej verejnosti". Informovala o tom agentúra DPA.



Berlín podľa šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova nereaguje v prípade Navaľného na oficiálne otázky ruskej prokuratúry. Nemecko údajne koná "nekonštruktívne" a jeho cieľom je zdiskreditovať Rusko.



Rusko sa tiež ohradilo voči "nepodloženým obvineniam a ultimátam" zo strany Nemecka, napísala agentúra AFP. Nemecký veľvyslanec v Moskve Géza Andreas von Geyr, ktorého si na stredu predvolal ruský rezort diplomacie, dostal počas stretnutia varovanie, že ak Berlín odmietne Rusku poskytnúť informácie o prípade Navaľného vrátane medicínskych záverov, bude to Rusko považovať za "nepriateľskú provokáciu", ktorá bude mať dôsledky na rusko-nemecké vzťahy.



Nemecko a jeho spojenci v NATO a EÚ budú niesť plnú zodpovednosť za kroky Berlína v súvislosti s Navaľného kauzou, citovala hrozbu Ruska agentúra TASS.



Nemecká vláda odovzdala výsledky testov, ktoré sú podľa nej dôkazom, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok, Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW), informovala v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na vládnych predstaviteľov.



Nemecko totiž nevidí dôvod, aby tieto zistenia doručilo priamo Rusku, povedala novinárom zastupujúca hovorkyňa nemeckej vlády Martina Fietzová. Dodala, že Nemecko naďalej vyzýva Rusko, aby mu odovzdalo informácie týkajúce sa Navaľného. Pravdepodobnú otravu Navaľného označila za porušenie medzinárodných zákonov o zákaze chemických zbraní.



Odovzdanie vzoriek testov OPCW, ktorej členom je aj Rusko, potvrdil aj hovorca nemeckého ministerstva obrany.



Navaľnyj (44) je momentálne hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité v Berlíne. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu do Moskvy prišlo nevoľno. V pondelok ho lekári prebudili z umelého spánku po tom, čo sa jeho stav zlepšil.