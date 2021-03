Rusko kritizovalo Nemecko za údajné obmedzovanie stanice RT

Moskva 17. marca (TASR) - Rusko kritizovalo Nemecko za údajné obmedzenia zavedené voči štátnej prokremeľskej televízii RT a pohrozilo, že by to mohlo mať následky pre nemecké médiá akreditované v Rusku.



"S plnou vážnosťou vyzývame Berlín, aby zabezpečil normálne fungovanie RT," povedala pre agentúru DPA hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Banky v Nemecku podľa Zacharovovej pod tlakom tamojších úradov odmietajú žiadosť RT o zriadenie obchodného účtu. Hovorkyňa zároveň vyzvala na okamžité zrušenie všetkých obmedzení pre toto médium. "V opačnom prípade budeme nútení prijať tvrdé protiopatrenia voči nemeckým médiám pôsobiacim v Rusku," varovala bez uvedenia ďalších podrobností. "Stále veríme v zmierlivé riešenie," dodala Zacharovová.



Na kritiku Moskvy reagoval nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, podľa ktorého sloboda médií nie je témou na vyjednávanie. "Ruskej strane sme to dnes dali jasne najavo," uviedol Maas v stredu pre DPA. "Našou úlohou - a našou povinnosťou - je vytvoriť rámec, v ktorom by novinári mohli vykonávať svoju prácu," dodal s tým, že jeho štátny tajomník Miguel Berger v stredu telefonoval s ruským veľvyslancom v Berlíne Sergejom Nečajevom a vysvetlil mu pozíciu nemeckej vlády.



Rusko kritizovalo skutočnosť, že banka, ktorá sa stará o financie RT, plánuje koncom mája účet tejto stanice zrušiť. Spoluprácu s týmto ruským médiom odmietli desiatky nemeckých i medzinárodných bánk, dodala Zacharovová.



Tiež tvrdí, že politický tlak sa zvýšil po oznámení, že nemeckojazyčná on-line platforma RT DE sa zmení na televíznu stanicu. Malo sa tak stať už vlani v decembri, no zatiaľ nebola vydaná licencia, dopĺňa DPA.



Západ viní stanicu RT, ktorá sa v minulosti nazývala Russia Today, z prokremeľskej propagandy a šírenia dezinformácií. Vlastníkom RT je štátne mediálne konzorcium Rossija segodňa (Rusko dnes).