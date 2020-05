Rusko kritizovalo postoj americkej administratívy k WHO

Moskva 19. mája (TASR) - Rusko v utorok odmietlo kritiku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za spôsob, akým táto agentúra OSN reagovala na prepuknutie pandémie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na vyhlásenie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova o tom informovala agentúra AFP.



"Áno, sú možnosti ako jej fungovanie zlepšiť a my sme pripravení, tak ako aj predtým, aktívne sa na tomto procese podieľať. Sme však proti tomu, aby sa všetko zničilo pre politické, prípadne geopolitické záujmy USA alebo skupiny krajín na čele so Spojenými štátmi," uviedol Riabkov po stretnutí s predstaviteľmi vládnucej strany Jednotné Rusko.



Ďalej zdôraznil, že nič, čo sa týka šírenia nového koronavírusu, by nemalo byť zneužívané na politické účely.



Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil trvalým zastavením financovania WHO zo strany Spojených štátov, pokiaľ v jej práci do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam".



Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj zo zlého prístupu k riešeniu koronavírusovej pandémie.



Hovorkyňa Európskej komisie pre zahraničné veci a bezpečnostné otázky Virginie Battuová-Henrikssonová v utorok na Trumpove slová reagovala vyhlásením, že EÚ podporuje WHO a mnohostranné úsilie v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu.