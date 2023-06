Rusko kritizuje Austráliu za blokovanie výstavby budovy veľvyslanectva

Canberra 16. júna (TASR) - Rusko obvinilo Austráliu z rusofóbnej hystérie, pretože zrušila zmluvu o prenájme pozemku v hlavnom meste Canberra pre nové veľvyslanectvo. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP.



Ruské veľvyslanectvo na sociálnych sieťach zverejnilo vyhlásenie hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, ktorý kroky Austrálie odsúdil.



"Zrušením zmluvy o prenájme miesta na výstavbu sa Austrália svedomito naďalej posúva smerom k hlavnému prúdu tvorcov rusofóbnej hystérie," uviedol Peskov.



Záležitosť označil za ďalší nepriateľský prejav Austrálie. Rusko to bude brať do úvahy a bude konať v prípade, ak sa vyskytnú záležitosti, ktoré si vyžadujú princíp reciprocity.



Ruské veľvyslanectvo v Austrálii zrušenie prenájmu označilo za ďalší krok (austrálskeho premiéra) Anthonyho Albaneseho smerom k zámernému a systematickému zničeniu vzťahov s Moskvou.



Austrálsky parlament vo štvrtok prijal z iniciatívy vlády návrh zákona, ktorý zamedzí výstavbe novej budovy ruského veľvyslanectva v tesnej blízkosti parlamentu v Canberre. Albanese uviedol, že ruská ambasáda v tejto lokalite by predstavovala riziko pre národnú bezpečnosť Austrálie.



Austrálsky premiér zdôraznil, že Rusko bude aj naďalej mať svoju ambasádu v Canberre, rovnako ako Austrália v Moskve a že sa na tom nič nemení. Ruské veľvyslanectvo v súčasnosti využíva budovu na canberrskom predmestí Griffith, kde už v minulosti sídlila ambasáda Sovietskeho zväzu.



Úrady v Canberre výstavbu novej budovy nepovolili už predtým. Rusko však minulý mesiac na federálnom súde uspelo s odvolaním sa voči tomuto rozhodnutiu.