Rusko kritizuje Bielorusko za nedostatočné karanténne opatrenia

Moskva 6. mája (TASR) – Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes kritizoval susedné Bielorusko za nedostatočné opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu. Uviedla to agentúra DPA.



Peskov dúfa, že prístup Bieloruska nespôsobí drastický nárast počtu infikovaných. "Situácia nás znepokojuje," dodal.



Zatiaľ čo vo väčšine ruských regiónov platia obmedzenia voľného pohybu osôb a občanom sa odporúča vychádzať z domu v len nevyhnutných prípadoch, úrady v Bielorusku vyzývajú občanov, aby naďalej chodili do práce.



Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska, napriek tomu plánuje v sobotu 9. mája uskutočniť v hlavnom meste Minsk slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad fašizmom.



"Slávnostnú vojenskú prehliadku jednoducho len tak zrušiť nemôžeme, keďže je organizovaná na počesť tých, ktorí vo vojne položili svoje životy. Zomreli za nás, bez ohľadu na to, ako to znie," povedal v nedeľu bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Zároveň dodal, že "účasť na sprievode bude dobrovoľná a nikto n ňu nebude nútený".



Rusko, ktoré uzavrelo svoje hraničné priechody s Bieloruskom v snahe zabrániť šíreniu vírusu, už presunulo vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv dňa víťazstva nad fašizmom.



Podľa oficiálnych údajov Rusko eviduje piaty najvyšší počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 na svete a v stredu v tejto štatistike prekonalo Nemecko.



Ruské úrady v súčasnosti hlásia takmer 166 000 prípadov nového koronavírusu, pričom v posledných dňoch prekračuje denný prírastok nakazených 10 000 prípadov.