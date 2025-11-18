< sekcia Zahraničie
Rusko kritizuje Francúzsko za dohodu s Ukrajinou o stíhačkách Rafale
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v pondelok podpísali dohodu o spoločnom zámere, v ktorej stanovili budúce dodávky zbraní.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Rusko v utorok kritizovalo Francúzsko za to, že uzavrelo dohodu s Ukrajinou, ktorá stanovuje jej zámer nakúpiť do 100 stíhačiek Rafale a ďalšieho vybavenia protivzdušnej obrany. Moskva v reakcii obvinila Paríž z podnecovania vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v pondelok podpísali dohodu o spoločnom zámere, v ktorej stanovili budúce dodávky zbraní. Stalo sa tak počas Zelenského návštevy v Paríži. Hoci nejde o kúpno-predajnú zmluvu, realizovať zámer by sa mal „v časovom horizonte približne desiatich rokov“, uviedol Elyzejský palác.
„Paríž v žiadnom prípade neprispieva k mieru, ale skôr podnecuje militaristické a vojnové nálady,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku agentúry AFP. Dohodu medzi Francúzskom a Ukrajinou tiež označil za poľutovaniahodnú.
AFP pripomína, že Rusko počas vojny, ktorú rozpútalo svojou inváziou vo februári 2022, opakovane kritizuje členské štáty NATO, že dodávajú Ukrajine zbrane. Tie podľa Moskvy nemajú na bojisku žiadny vplyv.
„Bez ohľadu na to, aké lietadlá sa predajú kyjevskému režimu, situácia na fronte sa tým nezmení a dynamika sa nemôže zmeniť,“ povedal Peskov v utorok.
Francúzsko predtým dodalo na Ukrajinu svoje stíhačky Mirage, ale až doteraz sa nehovorilo o tom, že by Ukrajina získala moderné stíhačky Rafale, ktoré AFP označila za klenot francúzskeho bojového letectva.
