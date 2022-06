Rusko kritizuje Litvu za zákaz tranzitu do Kaliningradskej oblasti

Moskva/Vilnius 20. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na okamžité zrušenie "otvorene nepriateľských" obmedzení Litvy, čo sa týka zákazu železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou. Ide o tovar, na ktorý sú uvalené ekonomické sankcie EÚ. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Ak v blízkej budúcnosti nebude v plnej miere obnovená nákladná preprava medzi Kaliningradskou oblasťou a zvyškom územia Ruskej federácie cez Litvu, Rusko si bude vyhradzovať právo podniknúť kroky na ochranu svojich národných záujmov," uviedlo v pondelok ministerstvo vo vyhlásení.



Ruský rezort diplomacie oznámil, že si v tejto záležitosti predvolal litovského chargé d'affaires v Moskve.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelkovom telefonickom rozhovore s novinármi nazval konanie Vilniusu "bezprecedentným" a "nelegálnym" a prisľúbil odozvu, píše agentúra Reuters.



"Rusko nemá právo hroziť Litve. Moskva môže za následky nevyprovokovanej a neoprávnenej invázie na Ukrajine viniť len samu seba," napísal v pondelok na sociálnej sieti ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



Zákaz prepravy tovaru cez územie Litvy do Kaliningradskej oblasti vstúpil do platnosti v sobotu. Správa o zákaze prišla v piatok prostredníctvom videa, ktoré zverejnil gubernátor daného regiónu Anton Alichanov. Sankčný zoznam zahŕňa predovšetkým uhlie, kovy, stavebné materiály a moderné technológie. Alichanov uviedol, že zákaz sa bude týkať zhruba 50 percent položiek, ktoré Kaliningrad dováža.



Kaliningradská oblasť, ktorá sa nachádza medzi Poľskom a Litvou – členskými štátmi EÚ a NATO –, dostáva dodávky z Ruska železnicou a plynovodom cez územie Litvy.



Exklávu, kde sídli veliteľstvo ruskej Baltskej flotily, v apríli 1945 dobyla Červená armáda od nacistického Nemecka a po druhej svetovej vojne bola postúpená Sovietskemu zväzu. Územie predtým patrilo pruskej provincii Východné Prusko.