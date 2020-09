Rusko kritizuje nadbiehanie šéfov diplomacií EÚ

Minsk 20. septembra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala svojich priaznivcov, aby pokračovali v boji "za krajinu, v ktorej sa oplatí žiť" a aby sa zúčastnili na nedeľnom zhromaždení organizovanom v Minsku pod názvom Pochod spravodlivosti.



Ako informovala agentúra DPA, Cichanovská vo videoposolstve zverejnenom ešte pred začiatkom pochodu jeho potenciálnym účastníkom odkázala, že "každý týždeň ukazujete sebe i svetu, že bieloruský národ je sila".



Cichanovská sa v pondelok v Bruseli na pracovných raňajkách zíde s vysokým predstaviteľom EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom a ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo možnú účasť bývalej kandidátky prezidentských volieb Sviatlany Cichanovskej na pracovných raňajkách s ministrami zahraničných vecí členských krajín EÚ za "bezočivé zasahovanie do vnútorných záležitostí Bieloruskej republiky".



Podľa agentúry TASS to v sobotu uviedol tlačový tajomník bieloruského rezortu diplomacie Anatoľ Hlaz.



Tento postoj bieloruskej vlády v nedeľu podporila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, keď podľa spravodajského portálu Meduza.io uviedla, že krajiny EÚ, ktoré pozvali Cichanovskú, zasahujú do vnútorných záležitostí Bieloruska.



"Nadbiehanie ministrov zahraničných vecí EÚ samozvanej predstaviteľke bieloruskej opozície a jej pozvanie do Bruselu" na nadviazanie kontaktov "je neoddeliteľnou súčasťou scenára zasahovania do vnútorných záležitostí Bieloruska," uviedla Zacharovová vo svojom vyhlásení zverejnenom na webe ruského rezortu diplomacie.