Rusko kritizuje otvárací ceremoniál OH v Paríži

Moskva 17. júla (TASR) - Za obrovský neúspech označilo Rusko piatkový otvárací ceremoniál olympiských hier v Paríži. Jeho športovci majú pre ruskú inváziu na Ukrajinu zakázané na hrách súťažiť pod ruskou vlajkou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v sobotu vymenovala dlhý zoznam toho, čo považuje za nedostatky ceremoniálu, hoci ho ruská televízia nevysielala v priamom prenose.



"Neplánovala som si pozieť úvodné prestavenie, ale keď som videla fotografie, nemohla som uveriť, že to nie je podvrh alebo photoshop," napísala v aplikácii Telegram.



Reprezentanti z Ruska i Bieloruska súťažia na olympiáde v Paríži iba ako tzv. individuálni neutrálni športovci. Dôvodom je zapojenie Moskvy a Minsku v prebiehajúcej vojne na Ukrajine.



Otvárací ceremoniál sa prvýkrát v histórii nekonal na hlavnom štadióne, ale v samotnom centre metropoly Francúzska. Športovci preplávali na lodiach šesťkilometrovým úsekom rieky Seiny, ktorej brehy lemovali desaťtisíce divákov.



Zachorovová napísala, že "smiešny otvárací ceremoniál pod holým nebom nútil hostí sedieť celé hodiny pod lejakom". Organizátori podľa nej nemysleli na prístrešky ani na "osievanie oblakov", čím podľa AFP narážala na postup Ruska, ktoré pred veľkými podujatiami v exteriéri vysiela do vzduchu lietadlá, aby sa mraky pokúsili rozptýliť.



Ruská diplomatka kritizovala aj "dopravný kolaps", čím zrejme náražala na vážne narušenie francúzskej vysokorýchlostnej železničnej siete v dôsledku podpaľačských útokov, ku ktorým došlo v noci na piatok. Francúzsko tieto "premyslené a koordinované" útoky, ku ktorým sa nikto neprihlásil, označilo za sabotáž.



Centrum Paríža sa podľa Zacharovovej premenilo na "geto pre bezdomovcov" a "ulice zaplavené potkanmi". Svoju kritiku zamerala aj na amerického rappera Snoop Dogga, ktorý niesol olympijskú pochodeň, alebo prešlapy vrátane predstavenia juhokórejského tímu ako výpravy Severnej Kórey (KĽDR), či vztýčenia olympijskej vlajky hore nohami.



Súčasťou ceremoniálu bolo aj vystúpenie drag queens, ktoré si niektorí pozorovatelia interpretovali ako paródiu slávnej maľby Posledná večera od Leonarda da Vinciho. Zacharorová to nazvala "výsmechom posvätného príbehu pre kresťanov" a tvrdila, že "apoštoli boli zobrazení ako transvestiti".