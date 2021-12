Rusko kritizuje postoj USA v spore okolo veľvyslanectiev

Moskva 9. decembra (TASR) - Rusko vo štvrtok obvinilo Spojené štáty, že odmietajú spolupracovať na riešení dlhotrvajúceho sporu týkajúceho sa ich oboch veľvyslanectiev. Ako pripomenula agentúra Reuters, ku kritike Moskvy prichádza dva dni po tom, čo bola táto otázka nastolená počas videosummitu ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Joea Bidena.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov uviedol, že napriek dosiahnutiu zhody v niektorých "okrajových" otázkach sa obe krajiny v spore o veľkosť a fungovanie svojich diplomatických misií ocitli na mŕtvom bode.



"Celkovo sa celá táto skupina problémov dostala do hlbokej slepej uličky a prakticky sa pre nedostatočnú spoluprácu USA nedá vyriešiť," povedal Riabkov, ktorého citovala tlačová agentúra Interfax.



USA a Rusko obmedzili počet pracovníkov ruskej a americkej diplomatickej misie v súvislosti s recipročnými opatreniami, ktoré prijali obe strany.



Putin podľa Kremľa počas utorkového rokovania navrhol Bidenovi, že obe krajiny by mali patovú situáciu vyriešiť zrušením obmedzení počtu zamestnancov, ktoré zaviedli.



Biden a ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok rozprávali prostredníctvom videolinku približne dve hodiny. Šéf Bieleho domu varoval Putina pred vážnymi ekonomickými sankciami v prípade ruskej invázie na Ukrajinu.



Putin, naopak, žiadal Bidena o "spoľahlivé a právne záväzné záruky", že NATO sa nebude rozširovať na východ. Ruský prezident podľa Kremľa uviedol, že NATO buduje svoju vojenskú infraštruktúru blízko ruských hraníc.



Biden ďalší deň uviedol, že dúfa, že do piatku prídu s oznámením o stretnutiach na vysokej úrovni s Ruskom a členskými krajinami NATO, na ktorých sa bude rokovať o "obavách Moskvy v súvislosti s NATO", ako aj o možnom znížení napätia na "východnom fronte".



Podľa Riabkova ide o "jednostranné" vyhlásenie, čo podľa Reuters naznačuje, že americká strana o tom s Moskvou nerokovala.