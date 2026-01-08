< sekcia Zahraničie
Rusko kritizuje USA za zadržanie tankera Marinera v Atlantiku
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z vyvolávania napätia a ohrozovania medzinárodnej lodnej dopravy.
Autor TASR
Moskva 8. januára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z vyvolávania napätia a ohrozovania medzinárodnej lodnej dopravy. Reagovalo tak na stredajšie zadržanie tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou v severnej časti Atlantického oceánu zo strany amerických námorných síl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spojené štáty zadržali tanker po niekoľkých týždňoch prenasledovania. Podľa nich prevážal ropu pre Irán, Rusko a Venezuelu v rozpore so západnými sankciami. Zadržali ho len niekoľko dní po tom, čo americké špeciálne jednotky v noci na sobotu zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Ruský rezort diplomacie tvrdí, že zadržanie tankera „povedie len k ďalšiemu vojenskému a politickému napätiu“. Ministerstvo tiež vyjadrilo obavy z „ochoty Washingtonu vyvolávať akútne medzinárodné krízové situácie“.
Moskva už v stredu požiadala Washington o prepustenie ruskej posádky tankera Marinera, pôvodne známeho ako Bella 1, ktorý smeroval do ruského prístavu. Tanker sa podľa nej plavil v súlade s normami medzinárodného práva a na základe dočasného povolenia plaviť sa pod štátnou vlajkou Ruskej federácie. Rusko podľa svojich slov opakovane informovalo americké orgány o tom, že ide o civilný tanker.
Posádka zadržaného tankera môže byť podľa Spojených štátov súdne stíhaná, čo ruské ministerstvo zahraničných vecí považuje za kategoricky neprijateľné.
Rusko okrem toho označilo sankcie Západu za nelegitímne a konštatovalo, že nemôžu byť používané ako oprávnenie na zadržanie lodí na otvorenom mori. Britániu, ktorá formou prieskumných letov a nasadenia vojenskej lode poskytla Američanom podporu pri zadržaní tankera, obvinilo ruské ministerstvo z „dlhodobého zapájania sa do námorného pirátstva“.
