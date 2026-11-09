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Rusko kritizuje vojenské cvičenie koalície ochotných
Na prvých vojenských manévroch koalície ochotných na podporu Ukrajiny sa zúčastňuje približne 2800 vojakov z jedenástich krajín, medzi nimi aj z Nemecka.
Autor TASR
Moskva 9. novembra (TASR) - Vojenské cvičenie na podporu Ukrajiny, ktoré zorganizovala koalícia ochotných, vyvolalo v Moskve ostrú kritiku. Tajomník Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu obvinil Západ, že sa pripravuje na vojnu s Ruskom, napísala v pondelok agentúra DPA, informuje TASR.
„Tieto cvičenia nemajú ani tak obranný, ako skôr útočný charakter,“ vyhlásil Šojgu podľa agentúry Interfax na okraj stretnutia zástupcov národných bezpečnostných rád bývalých sovietskych republík.
Na prvých vojenských manévroch koalície ochotných na podporu Ukrajiny sa zúčastňuje približne 2800 vojakov z jedenástich krajín, medzi nimi aj z Nemecka. Cvičenie s názvom Koalícia (Koalicja), ktoré sa koná v Poľsku, vo vzdušnom priestore nad Rumunskom a v západnej časti Čierneho mora, potrvá od pondelka 9. novembra do nedele 22. novembra. Pod vedením Francúzska a Británie sa má otestovať, ako by sa dal po skončení vojny na Ukrajine zabezpečiť trvalý mier, pripomenula DPA.
Rusko opakovane zdôrazňuje, že nebude súhlasiť s rozmiestnením vojsk členských štátov NATO na Ukrajine. Tieto jednotky by Moskva dokonca vnímala ako vojenský cieľ a dôvod na ďalšiu eskaláciu vojny, poznamenala nemecká agentúra. Šojgu kritizoval, že cvičenie sa organizuje pod zámienkou údajnej hrozby zo strany Ruska. Zároveň poznamenal, že Severoatlantická aliancia sa stále viac posúva na východ, do blízkosti ruských hraníc.
Šojgu opäť kritizoval aj militarizáciu Európy a neustále rastúce výdavky na obranu. Tvrdil, že Európanov strašia údajnou ruskou hrozbou. „Nepochybne to slúži na odvedenie pozornosti od všetkého, čo sa deje v týchto krajinách, od negatívneho vývoja, ktorý možno pozorovať v Európe - vo Francúzsku, v Nemecku a v Poľsku,“ konštatoval, pričom obvinil Ukrajinu a Západ, že nemajú záujem o mier s Ruskom.
Koalíciu ochotných tvoria takmer štyri desiatky krajín, ktorých cieľom je poskytnúť bezpečnostné záruky Kyjevu v prípade uzavretia prímeria s Ruskom. Plánuje mnohonárodnú misiu, ktorá by mala po skončení vojny pomáhať s garantovaním bezpečnosti Ukrajiny. Moskva považuje toto neformálne zoskupenie krajín za „koalíciu vojnových štváčov“.
„Tieto cvičenia nemajú ani tak obranný, ako skôr útočný charakter,“ vyhlásil Šojgu podľa agentúry Interfax na okraj stretnutia zástupcov národných bezpečnostných rád bývalých sovietskych republík.
Na prvých vojenských manévroch koalície ochotných na podporu Ukrajiny sa zúčastňuje približne 2800 vojakov z jedenástich krajín, medzi nimi aj z Nemecka. Cvičenie s názvom Koalícia (Koalicja), ktoré sa koná v Poľsku, vo vzdušnom priestore nad Rumunskom a v západnej časti Čierneho mora, potrvá od pondelka 9. novembra do nedele 22. novembra. Pod vedením Francúzska a Británie sa má otestovať, ako by sa dal po skončení vojny na Ukrajine zabezpečiť trvalý mier, pripomenula DPA.
Rusko opakovane zdôrazňuje, že nebude súhlasiť s rozmiestnením vojsk členských štátov NATO na Ukrajine. Tieto jednotky by Moskva dokonca vnímala ako vojenský cieľ a dôvod na ďalšiu eskaláciu vojny, poznamenala nemecká agentúra. Šojgu kritizoval, že cvičenie sa organizuje pod zámienkou údajnej hrozby zo strany Ruska. Zároveň poznamenal, že Severoatlantická aliancia sa stále viac posúva na východ, do blízkosti ruských hraníc.
Šojgu opäť kritizoval aj militarizáciu Európy a neustále rastúce výdavky na obranu. Tvrdil, že Európanov strašia údajnou ruskou hrozbou. „Nepochybne to slúži na odvedenie pozornosti od všetkého, čo sa deje v týchto krajinách, od negatívneho vývoja, ktorý možno pozorovať v Európe - vo Francúzsku, v Nemecku a v Poľsku,“ konštatoval, pričom obvinil Ukrajinu a Západ, že nemajú záujem o mier s Ruskom.
Koalíciu ochotných tvoria takmer štyri desiatky krajín, ktorých cieľom je poskytnúť bezpečnostné záruky Kyjevu v prípade uzavretia prímeria s Ruskom. Plánuje mnohonárodnú misiu, ktorá by mala po skončení vojny pomáhať s garantovaním bezpečnosti Ukrajiny. Moskva považuje toto neformálne zoskupenie krajín za „koalíciu vojnových štváčov“.