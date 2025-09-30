< sekcia Zahraničie
Rusko kritizuje zákaz vstupu držiteľov diplomatických pasov do Česka
Zacharovová toto rozhodnutie vlády ČR označila za „ďalšie šialené opatrenie“. Avizovala, že ruská strana ho analyzuje a oficiálne sa k nemu vyjadrí.
Autor TASR
Moskva 30. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí analyzuje rozhodnutie Českej republiky, ktorá zakázala vstup držiteľom ruských diplomatických a služobných pasov, a oficiálne sa k nemu vyjadrí neskôr. Podľa agentúry TASS to v utorok uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, píše TASR.
Česká vláda toto opatrenie prijala na svojom utorkovom zasadnutí. Výnimku na vstup do ČR budú mať ruskí diplomati akreditovaní v ČR a diplomatickí predstavitelia prechádzajúci českým územím do krajín svojho pôsobenia.
TASS doplnil, že webové stránky českého vízového centra pre Rusko predtým informovali, že tieto úrady v Rusku ukončili svoju prevádzku a žiadosti o víza by mali byť podávané na konzulárnom oddelení českého veľvyslanectva v Moskve.
Česko prestalo Rusom vydávať turistické víza už po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Nedávno, 25. septembra, české veľvyslanectvo v Moskve poprelo tvrdenia, že takéto víza občanom Ruska vydáva, pričom údajne uvádza iný účel cesty.
Česká diplomacia dlhodobo požaduje, aby rovnaké opatrenie ako Česko prijala voči ruským diplomatom aj celá Európska únia.
Spravodajský web EUobserver v pondelok 29. septembra informoval, že krajiny EÚ plánujú v rámci 19. balíka protiruských sankcií obmedziť pohyb nielen ruských diplomatov, ale aj všetkých zamestnancov ruských diplomatických zastupiteľstiev vrátane konzulárneho a administratívno-technického personálu a členov ich rodín.
