Rusko tvrdí, že Kube pomôže, k dodávkam ropy sa nevyjadrilo
Moskva 20. marca (TASR) - Rusko v piatok oznámilo, že je pripravené pomôcť Kube, no odmietlo sa vyjadriť k tomu, či jej dodá chýbajúcu ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spojené štáty spustili blokádu dodávok paliva pre Kubu krátko po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol dovtedy kľúčovým spojencom Havany. Blokáda zhoršila hospodársku krízu na Kube a výpadky elektrickej energie sú oveľa častejšie.
Podľa námorných sledovacích systémov by mal tanker prevážajúci ruskú naftu doraziť na Kubu „za niekoľko dní“, pričom počas plavby používal maskovacie manévre.
„Sme v nepretržitom kontakte s kubánskym vedením, s našimi kubánskymi priateľmi, a naozaj diskutujeme o možných spôsoboch poskytnutia pomoci,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom, keď sa ho pýtali na ruské dodávky paliva pre Kubu. „To je všetko, čo môžem k tejto záležitosti povedať,“ dodal.
Tanker Sea Horse plaviaci sa pod vlajkou Hongkongu je na ceste na Kubu, informovala spoločnosť Windward, ktorá sa venuje námornému spravodajstvu. Podľa všetkého vezie približne 190.000 barelov ruskej nafty. „Pokiaľ, alebo keď tanker dorazí, pôjde o prvý potvrdený príjazd nákladu rafinovaných (ropných) produktov na ostrov od začiatku januára,“ uviedla Windward.
Spojené štáty vo štvrtok upravili svoje sankcie a poskytli úľavu pre ruské ropné tankery, ktoré sa už nachádzajú na mori. Zároveň však zdôraznili, že dodávky smerujúce na Kubu a do Severnej Kórey stále podliehajú obmedzeniam.
