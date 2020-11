Rusko kvôli Karabachu vytvorilo komunikačné kanály s Baku a Jerevanom

Jerevan/Baku 11. novembra (TASR) - Ruská armáda operujúca v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu vytvorila priame komunikačné kanály s hlavným velením ozbrojených síl Azerbajdžanu a Arménska. Cieľom je zaistiť bezpečnosť ruských jednotiek, ktoré budú pozerať na dodržiavanie prímeria uzavretého v utorok.



Podľa agentúry Interfax to v stredu na brífingu uviedol náčelník Hlavného operačného riaditeľstva generálneho štábu ruskej armády Sergej Rudskoj.



Uviedol, že do Arménska dorazilo viac ako 400 ruských vojakov, ktorí sa ujali kontroly nad Lačinským koridorom - kľúčovou spojnicou medzi Arménskom a Náhorným Karabachom.



Dodal, že pozdĺž kontaktnej línie v Náhornom Karabachu a v Lačinskom koridore bude vytvorených 16 pozorovacích stanovíšť, odkiaľ budú ruské jednotky monitorovať situáciu v bývalej zóne konfliktu. Podľa Rudského to "prispeje k skorému prechodu k pokojnému životu a návratu utečencov" do svojich domovov.



Na práci misie zameranej na monitorovanie prímeria v Karabachu sa zúčastní aj Turecko. V utorkovom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom to uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podľa tureckej televízie TRT sa toto monitorovanie bude vykonávať prostredníctvom centra, ktoré bude v lokalite "určenej Azerbajdžanom".



Putinov hovorca Dmitrij Peskov v stredu na brífingu neodpovedal na otázku, aký argument presvedčil Azerbajdžan, ktorý zaznamenal v Náhornom Karabachu dôležité víťazstvá, aby súhlasil s rozmiestnením ruských jednotiek v tomto regióne. Peskov iba uviedol, že "proces rokovaní bol náročný".