Rusko láka obyvateľov do arktických regiónov a sľubuje finančnú odmenu

Moskva 7. marca (TASR) - Rusko sa usiluje presvedčiť viac ľudí, aby žili v arktických oblastiach bohatých na energetické suroviny. Iniciatíva je súčasťou 15-ročného strategického plánu, ktorý podpísal ruský prezident Vladimir Putin.



Informovala o tom v piatok stanica Slobodná Európa s využitím spravodajstva tlačových agentúr AFP a Interfax.



Plán Kremľa s názvom "Základy štátnej politiky v Arktíde do roku 2035" sľubuje peňažnú odmenu ľuďom, ktorí sa budú chcieť presťahovať do daných oblastí. Plán počíta tiež s rozvojom infraštruktúry v tomto environmentálne zraniteľnom teritóriu.



Hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života tamojšieho obyvateľstva a urýchliť ekonomický rozvoj pomocou zlepšenej infraštruktúry a technológií.



Predmetný región je dlhodobo hospodársky oslabenou časťou krajiny, sužovanou vysokou nezamestnanosťou a neuspokojivou kvalitou života, čo za uplynulých 20 rokov viedlo k odchodu množstva miestnych obyvateľov.



Plán vyzýva tiež na rozvoj vedeckých a inžinierskych riešení so zámerom "predchádzať poškodeniu infraštruktúry následkom globálnych klimatických zmien", ktoré sa vyskytujú v severných zemepisných šírkach.



Arktický región si získava pozornosť aj zo strany iných štátov pre svoju strategickú vojenskú polohu a energetické zdroje.



Minulý rok v septembri sa stretli predstavitelia amerického ministerstva obrany so zástupcami ôsmich severských a pobaltských krajín, s ktorými rokovali o bezpečnostných otázkach a spolupráci v arktickej oblasti. Mocnosti si všímajú potenciál tohto regiónu ako zásobáreň prírodných a vodných zdrojov.



Čína v roku 2018 zverejnila svoju arktickú politiku, čím dala najavo záujem o tento región, hoci s ním nesusedí. Arktída zároveň predstavuje kratšiu námornú obchodnú rasu z Ázie do Európy, ktorú Peking nazýva "polárna hodvábna cesta".