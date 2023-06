Rusko láka zločincov na front vidinou amnestie

Moskva/Kyjev 20. júna (TASR) — Rusko legalizovalo nábor zločincov do vojenskej služby na Ukrajine a na front ich láka s vyhliadkou amnestie. Vyplýva to z dokumentu zverejneného v utorok na webovej stráne Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, informuje agentúra DPA.



Dokumentu sa netýka tých, ktorí boli v minulosti odsúdení " za teroristické a extrémistické činy", ani tých, ktorí sa dopustili sexuálnych deliktov voči mladistvým.



Ruskí vojaci bojujúci na Ukrajine budú tiež zbavení trestného stíhania za menej závažné trestné činy ako sú krádeže a podvody. Počas svojej služby by mobilizovaní vojaci a dobrovoľníci nemali byť obťažovaní úradmi.



Ďalej je možné vyhnúť sa vyšetrovaniu a zápisu v registri trestov v prípade, ak takíto vojaci získajú počas služby vyznamenanie či službu opustia v dôsledku zranenia alebo pri dosiahnutí príslušného vekového limitu.



Vlani počas leta verbovala zločincov vo väzniciach do bojov na Ukrajine ruská žoldnierska Vagnerova skupina. Počas tejto kampane sa mali dostať na slobodu aj páchatelia závažných zločinov.



Vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin cez víkend informoval, že po službe vo vojne na Ukrajine sa domov vrátilo 32.000 kriminálnikov. Prigožin sa tiež sťažoval, že mu bol znemožnený prístup do ruských väzníc s cieľom náboru väzňov.