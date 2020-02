Lavrov odmietol výzvy na zastavenie ofenzívy v sýrskom Idlibe

Ženeva 25. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol v utorok výzvy na zastavenie Ruskom podporovanej ofenzívy sýrskeho režimu v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Bola by to kapitulácia pred teroristami a dokonca odmena za ich činy, ktoré porušujú medzinárodné zmluvy a množstvo rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN," povedal Lavrov na margo takýchto výziev na pôde Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve.



Vlády viacerých krajín ďalej obvinil z toho, že majú "túžbu ospravedlňovať" odporné činy páchané v tejto oblasti radikálnymi a teroristickými skupinami. Toto tvrdenie ďalej podporil slovami, že ak by to tak nebolo, bolo by "ťažké vysvetliť" si ich výčitky v súvislosti s uzavretím mierovej dohody "s banditami".



Sýrske vládne sily podporované ruským letectvom začali vlani ofenzívu proti poslednej významnej bašte povstalcov podporovaných Tureckom, ktorou je región okolo mesta Idlib. Podľa údajov OSN utieklo od začiatku decembra pred postupujúcimi vojskami a bojmi už približne 900.000 civilistov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ešte v sobotu oznámil, že s lídrami Ruska, Francúzska a Nemecka plánuje 5. marca usporiadať summit, na ktorom prediskutujú situáciu v Idlibe. V utorok však Erdogan povedal, že namiesto tohto štvorstranného summitu by sa 5. marca mohol stretnúť len s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a to buď v Istanbule či Ankare.



K situácii Idlibe sa v utorok vyjadril aj Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK). Vo vyhlásení uviedol, že je "hlboko znepokojený" množstvom civilistov, ktorí z provincie utekajú.



"Toto je najhoršia vlna vysídľovania, aké sme zažili počas sýrskeho konfliktu. V drsnom zimnom počasí v Idlibe vidíme uviaznutých a izolovaných ľudí, ktorým už dochádzajú spôsoby, ako si (so situáciou) poradiť. Je to úplne neprijateľné," uviedol Fabrizio Carboni, šéf MVČK pre oblasť Blízkeho východu. Všetky strany konfliktu zároveň vyzval, aby "okamžite" povolili civilistom odísť z Idlibu do bezpečia.