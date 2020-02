Lavrov pricestoval na krátku návštevu Kuby

Santiago de Cuba 6. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval vo štvrtok na krátku návštevu kubánskeho mesta Santiago de Cuba, ktoré je prvou zastávkou jeho cesty po Latinskej Amerike. Lavrov sa tam stretne so svojím kubánskym náprotivkom Brunom Rodríguezom Parrillom.



Šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre tlačovú agentúru Prensa Latina uviedol, že plánuje vzdať hold kubánskemu revolučnému vodcovi Fidelovi Castrovi (1926 - 2016), ktorý je spolu s ďalšími bojovníkmi za nezávislosť pochovaný na tamojšom cintoríne Cementerio Santa Ifigenia.



Lavrov po zastávke na Kube zamieri do Mexika, kde sa stretne s tamojším ministrom zahraničných vecí Marcelom Ebrardom.



Rusko a Kuba spolupracujú na rozsiahlych projektoch v oblasti energetiky a metalurgie, ako aj v iných sférach vrátane špičkových technológií.



Obe krajiny podľa Lavrova pokračujú v budovaní dlhodobej a vzájomne výhodnej spolupráce, ktorá nezávisí od zahraničnej politiky. "Na rusko-kubánske vzťahy, ktoré považujeme za veľmi hodnotné, sa pozeráme s optimizmom. Vieme, že naši kubánski priatelia zastávajú rovnaký postoj," uviedol šéf ruskej diplomacie, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



Lavrov dodal, že Moskva a Havana rozširujú aj svoje kultúrne a humanitárne väzby vrátane vzdelávacích výmen. Podľa jeho slov každý rok príde do Ruska približne 100 kubánskych študentov, ktorí si tam prehlbujú vedomosti z ruského jazyka a literatúry.