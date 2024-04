Lavrov sa má stretnúť so šéfom čínskej diplomacie

Moskva 3. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa má čoskoro stretnúť so svojím čínskym náprotivkom Wang Im. Oznámila to v stredu hovorkyňa jeho ministerstva Marija Zacharovová a TASR o tom informuje na základe spravodajstva agentúry Reuters.



Na stretnutí majú Lavrov a Wang okrem iného diskutovať "o Ukrajine aj o situácii v ázijsko-pacifickom regióne," spresnila Zacharovová počas brífingu.



Toto stretnutie by mohlo pripraviť pôdu pre návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, očakávanú v máji. Nemenované zdroje ešte minulý mesiac agentúre Reuters prezradili, že šéf Kremľa má viesť v Číne rozhovory s tamojším lídrom Si Ťin-pchingom. Táto návšteva by mohla byť prvou zahraničnou cestou Putina od jeho nedávneho zvolenia na ďalšie šesťročné funkčné obdobie.