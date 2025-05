Rusko: Lavrov telefonoval s Rubiom o rozhovoroch v Istanbule

Moskva 17. mája (TASR) – Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov telefonoval v sobotu so šéfom diplomacie USA Marcom Rubiom, s ktorým diskutovali o výsledkoch piatkových priamych rozhovorov Moskvy a Kyjeva v Istanbule. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Lavrov podľa svojho rezortu poukázal na „pozitívnu úlohu“ Spojených štátov v tom, že pomohli zabezpečiť obnovenie rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Moskva je pripravená pokračovať v spolupráci s Washingtonom v tejto záležitosti, píše sa v tlačovej správe.



Rubio v telefonáte privítal dohodnutú výmenu vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou, ako aj dohodu oboch strán o prezentovaní svojich názorov na nevyhnutné podmienky prímeria, dodalo ruské ministerstvo. Telefonát sa podľa neho uskutočnil z iniciatívy USA.



Vyjednávači Ruska a Ukrajiny sa v piatok stretli v tureckom Istanbule po prvý raz za viac ako tri roky. Rozhovory trvali asi hodinu a pol a skončili sa dohodou o výmene po 1000 väzňov z oboch strán. Ďalšie stretnutia by mali byť zamerané na prímerie a konečnú mierovú dohodu, žiadny termín však zatiaľ nestanovili, doplnila agentúra DPA.