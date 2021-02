Lekár, ktorý liečil Navaľného krátko po otrave, zomrel na infarkt

Moskva 5. februára (TASR) - Vo veku 55 rokov náhle zomrel jeden z lekárov, ktorí sa vlani v lete na klinike v Omsku starali o ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, hospitalizovaného s podozrením na otravu. O úmrtí Sergeja Maximišina informovala nemocnica, kde pracoval ako zástupca primára anestéziologického a resuscitačného oddelenia, uviedla v piatok televízia CNN.



Regionálny úrad ministerstva zdravotníctva podľa portálu Tayga.info uviedol len to, že Maximišin nezomrel na vírusovú chorobu COVID-19.



Neskôr úrad pre ruský spravodajský portál Otvorené médiá (openmedia.io) spresnil, že Maximišin dostal pri práci na operačnej sále infarkt, ktorému neskôr podľahol. Podľa hovorkyne úradu za jeho náhlym úmrtím netreba hľadať žiadnu senzáciu - vysvetlila, že tento rok mu zomreli obaja rodičia, robil si starosti o príbuzných i pacientov a sám mal zdravotné problémy.



Televízia CNN v tejto súvislosti vo štvrtok kontaktovala člena Navaľného štábu Leonida Volkova, ktorý uviedol, že v okamihu hospitalizácie opozičného politika bol Maximišin v nemocničnej ambulancii. Navaľného, ktorého prijali v bezvedomí, Maximišin uviedol do umelej kómy.



Podľa Volkova Maximišin koordinoval Navaľného liečenie a vedel o jeho zdravotnom stave "viac ako ktokoľvek iný, takže v prípade jeho úmrtia nemôžeme vylúčiť, že nezomrel prirodzenou smrťou".



Volkov však súčasne poukázal na stav zdravotníctva v Rusku a uviedol, že smrť lekára v Maximišinovom veku nie je ničím neobvyklým. Vyjadril súčasne pochybnosť, že by sa lekárova smrť ďalej vyšetrovala.