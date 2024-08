Rusko: Letiská v Kazani a Nižnekamsku obnovili prevádzku

Moskva 28. augusta (TASR) - Prevádzka letísk v mestách Kazaň a Nižnekamsk ležiacich v ruskej Tatárskej republike sa v stredu krátko po poludní miestneho času vrátila do normálu. O zrušení dovtedajšieho niekoľkohodinového pozastavenia letov informuje ruský federálny úrad pre dohľad nad bezpečnosťou leteckej dopravy (Rosaviacija), uvádza TASR.



"Obmedzenia prevádzky letísk v Kazani a Nižnekamsku boli zrušené o 12.30 h moskovského času (11.30 h SELČ). Pre obmedzenia bolo (dovtedy) desať letov odklonených na náhradné letiská," uviedla Rosaviacija, ktorú cituje agentúra TASS. Úrad dodal, že osem zo zmienených presmerovaných lietadiel malo pôvodne pristáť v Kazani, zatiaľ čo zvyšné dve smerovali do Nižnekamska.



Opatrenia na letiskách boli zavedené na zaistenie bezpečnosti letov, informovala predtým Rosaviacija bez akýchkoľvek podrobností. Najskôr sa obmedzenie prevádzky v stredu skoro ráno týkalo len letiska v Kazani, no o pár hodín neskôr ho zaviedli aj na letisku v Nižnekamsku.