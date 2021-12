Lietadlo muselo zmeniť výšku, aby sa vyhlo stroju NATO

Moskva 5. decembra (TASR) - Lietadlo spoločnosti Aeroflot muselo zmeniť výšku letu po tom, ako sa do jeho letovej dráhy dostal prieskumný stroj NATO, uviedli v nedeľu ruskí predstavitelia leteckej dopravy pre tlačovú agentúru Interfax. Varovali súčasne pred rizikami vo východoeurópskom vzdušnom priestore, informuje agentúra DPA.



Ruskí predstavitelia uviedli, že incident sa odohral nad Čiernym morom, keď dopravné lietadlo so 142 ľuďmi na palube smerovalo z Tel Avivu do Moskvy. Stroj musel podľa nich klesnúť o 1800 metrov, aby sa vyhol zrážke.



Posádka prieskumného lietadla typu CL-600 prevádzkovaného Severoatlantickou alianciou nereagovala, tvrdia Rusi a upozorňujú, že nárast počtu letov NATO v regióne predstavuje riziko pre civilnú dopravu. NATO sa k správam zatiaľ nevyjadrilo.



V regióne rastie napätie, keď Ukrajina obviňuje Rusko z plánovania útoku, zatiaľ čo Moskva tvrdí, že agresívne sa správa Kyjev. Hoci Ukrajina nie je členom NATO, jednotky aliancie posilnili operácie v oblasti zo solidárnosti s touto krajinou, dodáva DPA.