Lietadlo so 100 cestujúcimi tvrdo pristálo na letisku v Rusku

Moskva 9. februára (TASR) - Civilné lietadlo so 100 osobami na palube v nedeľu tvrdo pristálo na letisku v meste Usinsk v Komijskej republike na severe európskej časti Ruska. Podľa agentúry Interfax nebol pri incidente nikto zranený.



Interfax dodal, že cestujúcich a členov posádky evakuovali z havarovaného lietadla za pomoci nafukovacích rámp.



Vo vyhlásení leteckej spoločnosti Utair, ktorej lietadlo patrí, sa uvádza, že počas pristátia lietadla Boeing 737-500 na letisku v Usinsku nefungovali navádzacie systémy, čo malo za následok neštandardnú situáciu, pri ktorej došlo aj k vážnemu poškodeniu podvozku lietadla.



Podľa vyhlásenia leteckej spoločnosti na letisku nefungovali ani navádzacie svetlá na pristávacej dráhe.



Letecká spoločnosť však zdôraznila, že napriek tomu "dispečeri letiska boli schopní poslať posádke informácie o stave ranveja, čo kapitánovi a druhému pilotovi umožnilo zjemniť tvrdé pristátie."



Tlačová služba leteckej spoločnosti predtým informovala agentúru TASS, že lietadlo tvrdo pristávalo v dôsledku nepredvídateľnej náhlej zmeny smeru a rýchlosti vetra.



Letecká spoločnosť poznamenala, že "vďaka rýchlemu a vysoko profesionálnemu konaniu posádky bolo možné lietadlo udržať na pristávacej dráhe až do jeho úplného zastavenia". Podvozok lietadla sa poškodil až počas tohto manévrovania.



Najvyšší predstaviteľ Komijskej republiky Sergej Gaplikov vo svojom vyhlásení uviedol, že "to, čo sa dnes stalo na letisku v Usinsku, je neprijateľné. Vďakabohu, nikomu sa nič nestalo".



Ruské tlačové agentúry medzičasom informovali, že o lekársku pomoc požiadal len jeden cestujúci, ktorý mal problémy s kolenom.



Agentúra AFP pripomenula, že Rusko je povestné zlou údržbou lietadiel a často laxným prístupom k rešpektovaniu bezpečnostných noriem, čo sa následne prejavuje aj vysokou mierou nehodovosti v leteckej doprave.