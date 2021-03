Rusko ľutuje plán Británie rozšíriť jej jadrový arzenál

Moskva 17. marca (TASR) - Rusko ľutuje rozhodnutie Británie rozšíriť do konca tohto desaťročia jej plán arzenálu atómových zbraní zo súčasných 180 na 260 jadrových hlavíc. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Je nám veľmi ľúto, že si Spojené kráľovstvo vybralo túto cestu zvyšovania počtu jadrových hlavíc. Toto rozhodnutie poškodzuje medzinárodnú stabilitu a strategickú bezpečnosť. Existencia jadrových hlavíc - to je to, čo ohrozuje celosvetový mier," povedal v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Britský premiér Boris Johnson predstavil v utorok Dolnej snemovni parlamentu správu o bezpečnosti, obrane a zahraničnej politike. Jej súčasťou je okrem iného aj plán rozšíriť britský arzenál jadrových zbraní.



Vzhľadom na nové hrozby podľa tohto 120-stranového dokumentu s názvom "Globálna Británia v dobe konkurencie" britská vláda už nemôže dodržiavať svoj záväzok postupne znižovať počet jadrových hlavíc.



Dokument predostiera úlohu Spojeného kráľovstva v medzinárodnom spoločenstve po brexite. Správa sa venuje aj Rusku, ktoré označuje za "najakútnejšiu priamu hrozbu pre Spojené kráľovstvo".



Kampaň za jadrové odzbrojenie (CND) a Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN) rozšírenie britského jadrového arzenálu odsúdili.