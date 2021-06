Rusko ľutuje, že EÚ neobnoví summity s Putinom, Ukrajina to privítala

Moskva 25. júna (TASR) - Kremeľ vyjadril v piatok poľutovanie nad rozhodnutím lídrov EÚ, ktorí odmietli návrh na obnovenie oficiálnych rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedla to agentúra AFP.



"Prezident Putin mal a stále má záujem na nadviazaní funkčných vzťahov medzi Moskvou a Bruselom," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že rozhodnutie lídrov EÚ "ľutuje".



Ukrajina s návrhom na obnovenie summitov EÚ-Rusko nesúhlasila a požaduje v tejto veci vysvetlenie od jeho iniciátorov - Nemecka a Francúzska.



S návrhom na obnovenie summitov EÚ-Rusko prišli nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ich iniciatíva však vyvolala nesúhlasné reakcie, najmä zo strany východoeurópskych členov EÚ, ktorí majú najväčšie obavy z agresívnych krokov Ruska.



Šéfovia vlád a štátov členských krajín Únie, ktorí sa vo štvrtok zišli na summite EÚ v Bruseli, tento návrh odmietli. Moskva predtým vyjadrila nemecko-francúzskej iniciatíve podporu.



Posledná schôdzka lídrov členských krajín EÚ a Putinom sa konala v Bruseli v roku 2014. Ruský prezident Putin sa minulý týždeň v Ženeve stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba sa v piatok vyjadril, že bude vo veci návrhov na obnovenie summitov EÚ-Rusko žiadať vysvetlenia od Nemecka a Francúzska, ktoré sa snažia pôsobiť ako mediátori v konflikte v Donbase.



Dulebu zaujíma, aké majú Berlín a Paríž zámery a ako sa ich návrh zlučuje s politikou uplatňovania európskych sankcií voči Putinovmu režimu prijatých po anexii Krymu v roku 2014 a vypuknutí separatistického konfliktu v Donbase. V priebehu piatka bude o tom hovoriť s veľvyslancami oboch krajín v Kyjeve.



Iniciatívy na obnovenie summitov EÚ s Putinom bez toho, aby na ruskej strane došlo k nejakému pokroku v prístupe k sporným otázkam, predstavujú "nebezpečný odklon od sankčnej politiky EÚ," uviedol Kuleba vo videoposolstve zverejnenom na Facebooku.



"Rusko nanešťastie neprejavilo ochotu zmeniť svoju politiku, ani voči Ukrajine, ani voči EÚ, a my sa domnievame, že obnovenie summitov by bolo (v tejto situácii) úplne neopodstatnené," vyhlásil Kuleba.